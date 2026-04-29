Convención sobre salud visual fortalece cooperación entre Italia y RD

El programa científico aborda temas de alto impacto como superficie ocular, glaucoma, retina y microbiota. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana continúa consolidándose como un escenario clave para el intercambio científico con la celebración de la convención "Esperti a Confronto in Oftalmología", que se lleva a cabo en Bayahíbe hasta el uno de mayo.

El evento reúne a especialistas nacionales e internacionales en el área de la salud visual, en un espacio orientado al intercambio de conocimientos, experiencias clínicas y avances científicos en oftalmología.

El programa científico aborda temas de alto impacto como superficie ocular, glaucoma, retina y microbiota, considerados áreas innovadoras que podrían transformar la práctica oftalmológica en los próximos años, indica una nota de prensa.

También promueve la cooperación académica y médica entre Italia y la República Dominicana, fomentando el intercambio profesional, la investigación conjunta y el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas.

En representación de la empresa patrocinadora, Diadema Farmaceutici, participaron los doctores Mario Bianchi y Gianluigi Magri, quienes presentaron avances en investigación, incluyendo propuestas basadas en la modulación de la microbiota y su relación con la actividad mitocondrial como nuevas vías para el tratamiento de enfermedades oculares.

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Durante la apertura, el embajador de Italia en el país, Sergio Maffettone, destacó el potencial de la República Dominicana más allá del turismo, señalando oportunidades de desarrollo en sectores estratégicos como la salud.

El diplomático explicó que se están impulsando iniciativas de colaboración entre Italia y la República Dominicana, especialmente en el ámbito médico, con el objetivo de fortalecer el intercambio profesional. En ese sentido, mencionó programas que permitirían la integración de talento dominicano en el sistema de salud italiano, ante la creciente demanda de personal paramédico en ese país, incluyendo procesos de formación y aprendizaje del idioma italiano.

Asimismo, informó que se trabaja en un protocolo que permitirá a ciudadanos italianos recibir atención médica en la República Dominicana con acceso a su historial clínico desde Italia, lo que contribuirá a mejorar la continuidad y calidad del servicio.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, Dagoberto Almánzar, ofreció la bienvenida oficial, destacando el honor que representa para el país ser sede de este encuentro científico en el Caribe.

Resaltó además la influencia histórica de médicos italianos en el desarrollo de la medicina dominicana y afirmó que este congreso marca el inicio de una colaboración sostenida entre ambas naciones.