Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica ante incremento de lluvias

Las lluvias tienen semanas en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, en respuesta al incremento de lluvias registrado en las últimas semanas, al tiempo que exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención.

Rreiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas, en coordinación con las diferentes instituciones, para garantizar la protección y el bienestar de la población.

En ese contexto, el boletín señala que el tema central de la semana es la Semana de Vacunación en las Américas, iniciativa orientada a ampliar la cobertura de inmunización en el país.

La institución destacó que, según el boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 15, los casos de dengue continúan en descenso, con 76 confirmados en lo que va de 2026, frente a 91 reportados en el mismo período de 2025. Este comportamiento ha sido atribuido a las acciones de control, monitoreo y colaboración entre autoridades y ciudadanía.

No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de aumento de la leptospirosis, una enfermedad que suele incrementarse en contextos de lluvias e inundaciones. En lo que va de año se han confirmado 74 casos, por lo que se recomienda evitar el contacto con aguas estancadas, mantener la higiene y acudir a centros de salud ante síntomas sospechosos.

El boletín también señala que otros eventos de salud, como las infecciones respiratorias agudas, se mantienen dentro de los niveles esperados, mientras que la malaria permanece controlada y focalizada en zonas específicas.

En cuanto a los indicadores de mortalidad, el informe resalta una reducción en la mortalidad materna, que pasó de 56 casos en 2025 a 32 en 2026. Asimismo, la mortalidad infantil registró 465 muertes este año, frente a 524 en el período anterior, lo que representa una disminución del 11 %.

Finalmente, el Ministerio reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y vigilancia, en coordinación con otras instituciones, y recordó que el país se encuentra desarrollando la Semana de Vacunación en las Américas, una iniciativa orientada a ampliar la cobertura de inmunización y proteger a la población frente a enfermedades prevenibles.