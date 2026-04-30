Salud Pública incorpora vacuna tetravalente acelular al esquema nacional de vacunación infantil

Incorporación de la vacuna tetravalente acelular al esquema nacional de vacunación, como parte de las actividades de la 24ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) 2026 y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de la vacuna tetravalente acelular al esquema nacional de vacunación infantil, como parte de la celebración de la 24ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización.

De acuerdo a una nota de prensa, la nueva vacuna será aplicada de manera gratuita y permitirá proteger, con una sola dosis, contra cuatro enfermedades: difteria, tétanos, tos ferina y polio, en niños menores de cinco años.

El lanzamiento oficial de la iniciativa fue llevado a cabo este miércoles en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, donde su directora, Mabel Jones, valoró positivamente la inclusión de la vacuna en un centro que recibe alrededor de 3,000 niños cada mes en consultas.

La jornada de vacunación se desarrolla bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos" e incluye operativos intensivos en comunidades, especialmente en zonas de difícil acceso y dirigidos a niños menores de siete años.

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Operativos de vacunación en el país

Las acciones se ejecutarán mediante más de 1,350 puestos fijos de vacunación, brigadas móviles y visitas domiciliarias en distintas provincias del país.

La medida busca fortalecer la cobertura de inmunización y reducir enfermedades prevenibles en la población infantil, complementando el esquema iniciado previamente con la vacuna hexavalente acelular, de acuerdo a las autoridades sanitarias.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, indicó que la introducción de este biológico representa un avance para ampliar la protección de la niñez y garantizar un acceso más equitativo a las vacunas.

Mientras que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, afirmó que la vacunación continúa siendo uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades y proteger vidas.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud, Alba María Ropero Álvarez, felicitó al país por la incorporación de nuevos biológicos y destacó los avances en materia de inmunización, aunque señaló que aún existen retos, como aumentar la adherencia de vacunación en embarazadas para reducir la mortalidad neonatal.