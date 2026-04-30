La falta de refuerzos reduce la efectividad de las vacunas con el tiempo

La vacunación fortalece el sistema inmune para hacer frente a las enfermedades inmunoprevenibles. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Contrario a lo que consideran muchas personas, la vacunación contra las enfermedades inmunoprevenibles no siempre garantiza inmunidad permanente.

Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV), José Brea del Castillo, quien explicó que, aunque algunas vacunas, como las del sarampión, rubéola, paperas y varicela, pueden ofrecer una protección cercana al 97-98 % con dos dosis, muchas otras requieren refuerzos periódicos para mantener su efectividad.

Tal es el caso de los antígenos para contrarrestar enfermedades bacterianas como la tosferina, la difteria o el neumococo, los cuales requieren dosis adicionales para que las personas puedan conservar la inmunidad con el paso del tiempo.

Asimismo, el doctor indicó que los cambios constantes en los serotipos de virus como la influenza y el COVID-19 demandan una actualización periódica de la vacunación.

"El concepto moderno es la vacunación en el curso de la vida", expresó Brea del Castillo a Diario Libre. En ese sentido, enfatizó que no basta con inmunizarse en la infancia, ya que los adolescentes, adultos jóvenes y personas mayores deben continuar completando y reforzando sus esquemas de vacunación, especialmente si presentan condiciones de salud como diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades respiratorias.

Por ello, el galeno hizo un llamado a la población a revisar sus tarjetas de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de tener esquemas incompletos o dudas sobre su estado de inmunización.

Importancia de la vacunación

Brea del Castillo subrayó que una persona correctamente vacunada no solo reduce el riesgo de enfermedades graves, sino que también mejora su calidad y expectativa de vida.

Agregó que, mientras más protegido esté el sistema inmunológico, mayor capacidad tendrá el organismo para enfrentar infecciones.

Finalmente, insistió en que la vacunación no debe verse como un evento aislado, sino como un proceso continuo que acompaña a las personas en todas las etapas de su vida.