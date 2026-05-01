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Autoridades piden evitar el consumo de fármacos no autorizados para bajar de peso

La institución señaló que el uso de medicamentos no autorizados puede provocar efectos adversos graves que representan un riesgo para la vida

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    Autoridades piden evitar el consumo de fármacos no autorizados para bajar de peso
    Una persona con obesidad, condición que requiere tratamiento médico supervisado.
    (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) llamó a la población este viernes a abstenerse de consumir medicamentos no aprobados destinados a la pérdida de peso, especialmente aquellos adquiridos en establecimientos no autorizados o promocionados a través de redes sociales.

    Mediante una nota de prensa, la institución alertó sobre el uso de fármacos pertenecientes a la clase de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), entre los que se encuentran la semaglutida, tirzepatida y retatrutida.

    Señalaron que el producto retatrutide no cuenta con la aprobación de las autoridades reguladoras y actualmente se encuentra en fase III de estudios clínicos, sin autorización de organismos internacionales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

    Riesgos para la salud

    Digemaps señaló que el uso de medicamentos no autorizados puede provocar efectos adversos graves que representan un riesgo para la vida.

    Asimismo, explicó que los medicamentos GLP-1 imitan una hormona natural encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre y el apetito, lo que ha incrementado su popularidad en el tratamiento de la obesidad, pero también su uso indebido.

    • La entidad afirmó que se encuentra tomando las medidas necesarias para garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos.
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    Llaman a reportar casos

    En ese sentido, instó a la población a reportar cualquier sospecha de reacciones adversas a través de los teléfonos 809- 541-3121, extensiones 6681 y 6682, o mediante el correo electrónico farmacovigilancia@digemaps.gob.do

    También, hicieron un llamado a los profesionales y centros de salud a notificar cualquier reacción adversa a medicamentos a través del portal www.notificacentroamerica.net, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria.

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