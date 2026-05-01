Promese/Cal abre licitación pública para compra de medicamentos esenciales

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) realizó este viernes la apertura de las propuestas económicas correspondientes a la Licitación Pública Nacional Promese/Cal-CCC-LPN-2026-0001, dirigida a suplir la demanda de medicamentos, insumos y reactivos del sistema público de salud y las Farmacias del Pueblo para el período mayo 2026–abril 2027.

La inversión proyectada asciende a RD$2,485 millones, distribuidos en 442 renglones, con el objetivo de garantizar el abastecimiento oportuno de productos esenciales dentro de la red pública, como parte de las prioridades del Gobierno.

Durante el acto, el director de Promese/Cal, José Luis López Pérez, destacó que en el proceso participan más de 70 oferentes, superando la cantidad registrada en licitaciones anteriores.

Señaló que este nivel de participación fortalece la transparencia y la capacidad de respuesta institucional para cubrir las necesidades programadas en materia de salud.

Supervisión y cumplimiento normativo

El proceso contó con la presencia de miembros del Comité de Compras y Contrataciones de Promese/Cal, así como oficiales de cumplimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y notarios públicos, quienes supervisaron el desarrollo del acto conforme a lo establecido en la Ley Núm. 47-25 y su Reglamento 52-26.

Promese/Cal indicó que este proceso busca asegurar el suministro continuo de medicamentos e insumos en la red pública, contribuyendo a mejorar el acceso de la población a servicios de salud oportunos y de calidad.