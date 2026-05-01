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presentismo laboral
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¿Trabajas con dolor? El enemigo silencioso que reduce la productividad es el presentismo laboral

El dolor crónico y el estrés son factores que contribuyen al presentismo, afectando la salud y el rendimiento laboral

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    ¿Trabajas con dolor? El enemigo silencioso que reduce la productividad es el presentismo laboral
    El presentismo laboral es trabajar con dolor, agotamiento o sin condiciones óptimas. (FUENTE EXTERNA)

    En el marco del Día Internacional del Trabajador, especialistas en salud alertan sobre un fenómeno silencioso que está impactando tanto a empleados como a empresas: el presentismo laboral, es decir, trabajar con dolor, agotamiento o sin estar en condiciones óptimas.

    A diferencia del ausentismo (cuando el trabajador no asiste), el presentismo ocurre cuando la persona sí está presente, pero no logra rendir adecuadamente debido a condiciones de salud no tratadas, siendo el dolor crónico uno de los principales factores.

    Lejos de representar compromiso, este comportamiento se ha vuelto cada vez más frecuente. Estudios en contextos laborales de la región indican que hasta un 66.2 % de los trabajadores experimentan altos niveles de estrés, lo que incrementa la probabilidad de presentismo.

    La doctora Bethania Martínez Del Villar, especialista en manejo del dolor y directora médica de la Unidad Intervencionista de dolor y cuidados paliativos (Unidolor), explicó que este fenómeno está más extendido de lo que se reconoce.

    "Muchas personas creen que cumplir es simplemente estar presente, pero si el trabajador tiene dolor, como dolor lumbar, cervical, migrañas o fibromialgia,  su capacidad de concentración, respuesta y rendimiento disminuye. El presentismo es una forma silenciosa de bajo desempeño que termina afectando a todos", afirma.

    Las causas suelen ser múltiples y combinadas: enfermedades no tratadas, dolor crónico, estrés, fatiga acumulada y, en muchos casos, el temor a faltar al trabajo.

    Impacto del presentismo en la salud y productividad empresarial

    "El trabajador prioriza no ausentarse, aunque eso implique rendir menos. Esto prolonga los problemas de salud y genera un ciclo de desgaste progresivo", agrega la especialista.

     Impacto en la salud y la productividad

    El presentismo no solo afecta el desempeño laboral, también deteriora la salud del trabajador. Puede agravar enfermedades, aumentar el estrés y generar fatiga crónica.

    Al mismo tiempo, las empresas enfrentan consecuencias menos visibles pero significativas:

    • Disminución del rendimiento

    • Aumento de errores y retrabajos
    • Mayor riesgo de accidentes laborales
    • Deterioro del clima organizacional

    Esto crea una falsa percepción de productividad: equipos completos en sus puestos, pero sin el rendimiento esperado.

    "Una empresa puede tener a todo su personal presente, pero si no está en condiciones óptimas, el impacto económico es real"Dra. Bethania Martínez Del VillarEspecialista en el manejo del dolor

    Especialistas coinciden en que abordar el presentismo implica reconocer el dolor como un factor clave dentro de la salud laboral y actuar de manera oportuna.

    En ese contexto, desde Unidolor SRL se promueve un enfoque claro: prevenir el presentismo y manejar el ausentismo asociado al dolor crónico, como parte de una estrategia integral orientada al bienestar del trabajador y la productividad de las organizaciones.

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