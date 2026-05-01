Salud Pública ha cerrado 501 centros de salud y estéticos en los últimos dos años

Establecimiento cerrado por las autoridades tras detectarse violaciones a la Ley General de Salud 42-01 y otras normativas vigentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes que desde 2024 hasta abril de 2026 ha dispuesto el cierre de 501 establecimientos de salud y servicios estéticos a nivel nacional, por violaciones a lo establecido en la Ley General de Salud 42-01 y las normativas vigentes.

La medida fue ejecutada a través de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario que realiza la entidad.

La institución indicó que, de acuerdo con los informes técnicos, las intervenciones se desglosan en 281 centros cerrados en 2024, 177 en 2025 y 43 en lo que va de 2026.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Salud explicó que las medidas responden a irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, entre ellas, la operación de establecimientos sin licencia de habilitación sanitaria o con permisos vencidos.

Entre los establecimientos clausurados figuran centros médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, clínicas y centros de medicina estética, estudios de tatuajes y consultorios privados, ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Herrera, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Bávaro, La Altagracia y Monseñor Nouel, entre otras demarcaciones.

Causas de cierre

De acuerdo con los informes de inspección, las principales causas de cierre incluyen la operación sin licencia sanitaria, permisos vencidos, alteraciones de infraestructuras no autorizadas, violación de la cartera de servicios autorizados, así como casos bajo investigación, incluyendo fallecimientos en algunos centros y denuncias por irregularidades en los servicios.

En ese sentido, se destacan casos de bancos de sangre que operaban sin autorización, clínicas estéticas con denuncias y procedimientos no regulados y centros quirúrgicos que no cumplían con las condiciones básicas para su funcionamiento.

Como parte de las acciones más recientes, el Ministerio de Salud informó que en abril de 2026 fueron cerrados varios establecimientos por incumplimiento de las normativas sanitarias.

Centros clausurados

Aplas American Plastic Surgery , por deficiencias en el manejo de desechos y modificaciones en su infraestructura sin autorización .

, por deficiencias en el y modificaciones en su . Clideme , Clínica de Especialidades Médicas y Estéticas, por incumplimiento de la Ley General de Salud, al realizar procedimientos estéticos , modificaciones internas sin autorización.

, Clínica de Especialidades Médicas y Estéticas, por incumplimiento de la Ley General de Salud, al realizar , sin autorización. Anatómica de Trasplante Capilar , en La Romana , por la presencia de personal extranjero laborando sin la debida autorización.

, en , por la presencia de laborando sin la debida autorización.

Clínica Guzmán , en Jacagua, por quirófano que no contaba con infraestructura adecuada y operar una cámara hiperbárica no autorizada.

Banco de Sangre Jireh , en Santo Domingo. Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida, en San Francisco de Macorís .

Salud y Vida, en . Banco de Sangre Cibao 24/7, por operar sin la habilitación correspondiente.

El ente rector de salud indicó que en más del 80 % de los casos se aplicó el cese de servicios acompañado de citación, mientras que otros establecimientos recibieron plazos para corregir irregularidades o iniciar procesos de regularización.