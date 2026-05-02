Especialista advierte que el pie diabético "comienza mucho antes" de una úlcera

El pie diabético es un síndrome clínico y/o quirúrgico caracterizado por cambios en la fisiología y morfología de los pies, usualmente asociado a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica.

Este no se inicia con una herida visible, sino desde el momento en que el paciente deja de revisar y cuidar sus pies, advirtió el doctor Ammar Ibrahim, al alertar sobre las complicaciones que puede provocar esta condición en personas con diabetes .

"El pie diabético no comienza con una úlcera, comienza mucho antes cuando dejamos de examinar el pie", afirmó el especialista, quien explicó que entre el 19 % y el 34 % de los pacientes diabéticos desarrollarán úlceras en algún momento de su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/whatsapp-image-2026-05-02-at-53535-pm-36994c32.jpeg El doctor Ammar Ibrahim durante su ponencia sobre pie diabético. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Dentro de su ponencia como parte del curso intensivo Davidson-Mestman, Ibrahim señaló que el 85 % de las amputaciones relacionadas con diabetes están precedidas por úlceras y recordó que, a nivel mundial, cada 20 segundos una persona diabética pierde una extremidad.

El cirujano explicó que uno de los principales factores de riesgo es la neuropatía diabética, una condición que provoca pérdida de la sensibilidad protectora en los pies. Entre sus manifestaciones citó la aparición de piel seca, dedos en garra, desequilibrio muscular, deformidades, callosidades y úlceras.

"La úlcera no aparece de forma espontánea, es una cascada de eventos. El paciente no recibe trauma repentino", sostuvo.

Importancia de la detección temprana

El especialista indicó que la detección temprana de la neuropatía, la identificación del pie de riesgo y la evaluación de deformidades son claves para prevenir complicaciones mayores. Asimismo, destacó la importancia de determinar cuándo un paciente debe ser referido a otras especialidades médicas.

También advirtió que el uso inadecuado del calzado puede empeorar la condición y favorecer la aparición de lesiones en pacientes que ya presentan pérdida de sensibilidad.

En ese sentido, enfatizó que la educación del paciente es una de las herramientas más importantes en la prevención del pie diabético.

"La educación al paciente es fundamental. Debe ser repetitiva, práctica y basada en habilidades", expresó.

Entre las recomendaciones, indicó que las personas con diabetes deben realizar una inspección diaria de sus pies, evitar caminar descalzas y acudir de inmediato a un especialista ante cualquier cambio o lesión.

"La presencia de úlcera, infección o gangrena requiere de atención urgente", concluyó el director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden).