¿Cuáles factores de riesgo inciden en el desarrollo de diabetes gestacional?

El monitoreo constante es fundamental para el diagnóstico de la diabetes gestacional. ( FUENTE EXTERNA )

La diabetes gestacional puede desarrollarse incluso en mujeres sin antecedentes previos de la enfermedad, aunque existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecerla durante el embarazo, advirtió el doctor José Rodríguez Despradel.

El diabetólogo nutriólogo explicó que esta condición ocurre cuando el organismo no logra manejar adecuadamente los niveles de azúcar en sangre durante la gestación, situación que puede generar complicaciones tanto para la madre como para el bebé si no se detecta y controla a tiempo.

"En el año 2024, hubo (en el mundo) 23 millones de nacidos vivos bajo hiperglucemia en el embarazo. Del 30 al 70 % de las madres con diabetes gestacional presentan hiperglucemia desde el inicio del embarazo, antes de la semana 20", comentó durante su participación en el curso intensivo Davidson-Mestman sobre diabetes y endocrinología.

Entre los principales factores de riesgo, mencionó el sobrepeso y la obesidad, antecedentes familiares de diabetes, haber presentado diabetes gestacional en embarazos anteriores, la etnia, el sedentarismo y tener una glucemia en ayunas mayor a 85.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/whatsapp-image-2026-05-02-at-61827-pm-6b0b4821.jpeg El doctor José Rodríguez Despradel habló sobre diabetes gestacional. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

También señaló que las mujeres mayores de 30 años tienen un riesgo más elevado, al igual que aquellas que han tenido bebés con peso superior al promedio.

"Hoy día, nos embarazamos cada vez más tarde", afirmó.

Rodríguez Despradel indicó que, durante el embarazo, ocurren cambios hormonales que pueden dificultar la acción de la insulina, hormona encargada de regular la glucosa en la sangre. Cuando el cuerpo no logra compensar esos cambios, aparece la diabetes gestacional.

Controles desde antes de salir embarazada

El especialista resaltó la importancia de los controles prenatales y de realizar las pruebas de tamizaje indicadas por el médico para detectar la condición de manera temprana.

"Desde antes del embarazo, hay que hacer cambios en el estilo de vida y en la forma de alimentarse, de modo que pueda llegar al embarazo con un peso saludable", resaltó.

Precisó que, para estos fines, lo ideal es utilizar un monitor continuo de glucosa que permita medir los picos de azúcar a lo largo del día, y en su defecto, lo mínimo con lo que se puede contar es con un glucómetro.

Asimismo, recomendó mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física acorde al embarazo y controlar el aumento de peso como medidas preventivas, ya que bajar de peso está contraindicado durante el período gestacional.

Aunque en muchos casos los niveles de azúcar regresan a la normalidad tras el parto, advirtió que las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro y una duración de la lactancia más corta.

"El tratamiento de la diabetes gestacional debe de ir de la mano con el obstetra. Es necesario un cambio en el estilo de vida, evaluar las glucemias, y si estas no bajan, aplicar insulinoterapia", precisó.

El doctor recordó que los altos niveles de azúcar en la sangre elevan el riesgo de:

Cesárea

Partos prematuros

Incremento de nacidos vivos grandes para su edad gestacional ( bebés macrosómicos )

) Alteraciones en el neurodesarrollo del bebé