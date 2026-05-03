La vacunación continúa consolidándose como una de las herramientas más efectivas y accesibles para prevenir y controlar enfermedades, en momentos en que especialistas y organismos de salud advierten sobre los riesgos que enfrentan tanto la población infantil como los adultos mayores ante enfermedades respiratorias e infecciosas.

En América Latina, la inmunización evita unas 174,000 muertes infantiles cada año. Sin embargo, persisten brechas importantes en el acceso y cobertura de vacunación.

Solo en el 2021, alrededor de 2.7 millones de niños no recibieron vacunas contra enfermedades como la difteria y la tosferina.

Las autoridades sanitarias también alertan sobre el impacto que tendrá el envejecimiento de la población en los próximos años.

Se estima que para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, etapa en la que el sistema inmunológico vuelve a debilitarse y aumenta la vulnerabilidad frente a infecciones, haciendo que los refuerzos sean fundamentales durante todo el curso de vida de una persona.

"Las vacunas salvaron millones de vidas, ahora hay que salvar la vacunación" María Gabriela Ábalos Infectóloga “

Durante un taller titulado "Más años, mejor vida: el poder de la vacunación", expertos de América Latina insistieron en que las campañas de inmunización deben abarcar no solo a niños, sino también a embarazadas, adultos y adultos mayores, especialmente ante el aumento de enfermedades respiratorias como influenza, covid-19, neumonía y virus sincitial respiratorio.

Hepatitis y tétanos deben actualizarse cada 10 años y herpes zóster aplicarse al cumplir 50 años.

Rodrigo Sini, director de asuntos médicos para mercados emergentes de Pfizer, señaló que "brotes que antes no teníamos, como el sarampión, están resurgiendo por falta de vacunación", y afirmó que la región "está muy lejos de alcanzar la cobertura vacunal".

También alertó sobre el envejecimiento poblacional y la necesidad de ampliar las campañas más allá de la infancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/whatsapp-image-2026-05-02-at-85007-pm-b0fbc4a8.jpeg El doctor Miguel Betancourt habló sobre la importancia de vacunar en todo el curso de vida. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

La infectóloga María Gabriela Ábalos recordó que enfermedades como polio, sarampión y tosferina disminuyeron gracias a las vacunas, aunque la cobertura global cayó de 93 % en 2012 a 75 % en 2021.

"Las vacunas salvaron millones de vidas, ahora hay que salvar la vacunación", expresó.

De su lado, el pediatra Renato Kfouri destacó la importancia de inmunizar a las embarazadas para proteger a los recién nacidos.

Kfouri explicó que vacunarse contra el covid-19 durante el embarazo reduce hasta en un 80 % el riesgo de hospitalización en bebés menores de seis meses. Aseguró que "la vacuna RNA mensajero en la embarazada es totalmente segura".







Los expertos también llamaron a fortalecer la vacunación en adultos mayores ante el incremento de enfermedades respiratorias y neumonías asociadas a comorbilidades.

El geriatra Robinson Cuadros advirtió que el virus sincitial respiratorio "ha sido subestimado en adultos" y defendió el concepto de "inmunofitness", basado en hábitos saludables y esquemas de vacunación al día.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/whatsapp-image-2026-05-02-at-83039-pm-06f047a4.jpeg El doctor Robinson Cuadros explicó los cambios en el sistema inmune en los adultos mayores. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

En tanto, el pediatra Miguel Betancourt recordó que, aunque terminó la emergencia sanitaria, el covid-19 continúa circulando. "El reto no es solo científico, es un reto de comunicación", afirmó.

La desinformación amenaza la confianza en las vacunas

La expansión de noticias falsas y la pérdida de percepción de riesgo se han convertido en algunos de los mayores obstáculos para mantener las coberturas de vacunación, advirtieron los especialistas reunidos en São Paulo.

El doctor Sini aseguró que la desinformación se ha propagado con rapidez, especialmente después de la pandemia.

"La información es fundamental, estar cerca del público", expresó.

Sin embargo, reconoció que "es mucho más fácil recibir un fake news que la noticia correcta".

El especialista señaló que los movimientos antivacunas ya venían impactando las coberturas antes del covid-19, situación que se agravó durante la emergencia sanitaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/whatsapp-image-2026-05-02-at-90445-pm-6bd20b23.jpeg La doctora María Gabriela Ábalos. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

En la misma línea, el pediatra Renato Kfouri afirmó que el reto actual no es únicamente desarrollar vacunas seguras, sino lograr que la población comprenda su importancia.

"De nada sirve la mejor tecnología, tener el producto más seguro si no logramos transformar vacunas en vacunación, en alcanzar las coberturas vacunales y que la población entienda el rol de la vacuna", sostuvo.

Kfouri consideró que la comunicación juega un papel clave frente a la desinformación y atribuyó a los medios una responsabilidad central.

"La prensa tiene el rol fundamental de informar, pero información de calidad, con filtro de lo que es bueno y malo en tiempos de tanta desinformación", dijo.

La infectóloga Rosanna Ritchmann también alertó sobre el impacto de las noticias falsas en la confianza pública.

"Para la población en general es muy difícil discernir quién dice la verdad", afirmó.

¿Las vacunas generan autismo?

Entre los mitos más persistentes, Ritchmann mencionó la supuesta relación entre vacunas y autismo.

"No ha sido probado", enfatizó la doctora oriunda de Brasil.

"Es muy doloroso para nosotros tener que hablar siempre de este mito", agregó.

La doctora argentina María Gabriela Ábalos sostuvo que uno de los principales desafíos es que las nuevas generaciones crecieron sin convivir con enfermedades graves gracias al éxito de las vacunas.

"Hoy falta conciencia del valor de las vacunas. Un joven de 20 años creció sin percepción de riesgo porque creció vacunado", explicó.

"La desinformación puede propagarse más rápido que un virus y ser igual de peligrosa", opinó la colombiana Marcela Santos, directora de proyectos en America´s Health Foundation, institución sin fines de lucro creada para fortalecer la colaboración entre distintos actores del sector salud en América Latina.