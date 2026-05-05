Denuncian que el alto costo de los inhaladores pone en riesgo la salud de miles de asmáticos

La Sociedad de Neumólogos del Norte alertó de la situación que enfrentan los asmáticos. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumonorte) denunció este martes que cientos de pacientes asmáticos en la República Dominicana enfrentan serias dificultades para acceder a los tratamientos necesarios para controlar su enfermedad, una situación marcada por el alto costo de los medicamentos y las limitaciones en la cobertura de los seguros médicos.

La presidenta del gremio, Esther López, advirtió que a esta realidad se suma la escasa disponibilidad de fármacos en el sistema público de salud, lo que obliga a numerosos pacientes a interrumpir sus terapias o depender de alternativas que, en muchos casos, no garantizan un control adecuado del asma.

Durante una actividad conmemorativa por el Día Mundial de esa enfermedad, la especialista aseguró que esta realidad provoca que muchos pacientes lleguen en condiciones críticas a las salas de emergencia por no recibir el tratamiento adecuado a tiempo.

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"Muchos pacientes no tienen acceso a un neumólogo, otros no tienen dinero para comprar sus medicamentos y en muchos casos sus planes de salud no les permiten completar el tratamiento. El paciente tiene que decidir entre comer o comprar su inhalador", expresó López.

Acceso limitado a medicamentos y diagnóstico en el sistema público

La neumóloga explicó que uno de los principales problemas es que los inhaladores con corticoides, considerados fundamentales para controlar la inflamación y prevenir crisis asmáticas, no están disponibles en las boticas populares ni en gran parte de la red pública hospitalaria.

Asimismo, indicó que, aunque se han realizado algunos esfuerzos desde el sistema sanitario, "todavía existen importantes carencias tanto en medicamentos como en equipos diagnósticos".

Afirmó que en la mayoría de los hospitales del país no cuentan con espirómetros, que son pruebas básicas para diagnosticar y dar seguimiento al asma.

López advirtió que el asma continúa siendo una de las enfermedades respiratorias crónicas de mayor incidencia en el país, afectando hasta un 15 % de los adultos y cerca de un 22 % de los niños.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las políticas públicas dirigidas a estos pacientes, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y ampliar la cobertura de tratamientos que permitan un control adecuado de la enfermedad.