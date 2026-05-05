Ministerio de Salud pide a Sisalril incluir Risdiplam en catálogo de medicamentos

El Ministerio de Salud solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) evaluar la inclusión del medicamento Risdiplam (Evrysdi) en el Catálogo de Medicamentos Esenciales del Plan de Servicios de Salud (PDSS), como alternativa terapéutica para pacientes con atrofia muscular espinal (AME).

La petición fue formalizada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, mediante una comunicación remitida el 9 de marzo de este año al superintendente de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/evrysdi-approval-product-shotfinal-medium-69dd6f9b.jpg Risdiplam (Evrysdi).

Impacto económico y social de la atrofia muscular espinal

Según el Ministerio, esta acción forma parte de los esfuerzos para fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social y ampliar el acceso a tratamientos de alto impacto para enfermedades raras.

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El documento destaca que la AME es una enfermedad de baja incidencia en el país, pero cuyo tratamiento representa una carga económica significativa para las familias afectadas. La posible inclusión del Risdiplam en el catálogo de cobertura podría mejorar la protección financiera y sanitaria de estos pacientes.

El ministro Atallah indicó que se solicita evaluar la viabilidad técnica y financiera de incluir este medicamento dentro del sistema de seguridad social, reforzando la respuesta institucional ante enfermedades raras y de alto costo.

Asimismo, el Ministerio de Salud ha coordinado acciones interinstitucionales para garantizar el acceso a terapias innovadoras, asegurando mecanismos sostenibles dentro del sistema de aseguramiento en salud.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar que los pacientes dominicanos con AME puedan acceder a tratamientos de última generación sin enfrentar barreras económicas, consolidando la política de protección a la salud de los ciudadanos.