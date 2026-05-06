El Ministerio de Salud Pública dice que no hay evidencia de circulación de hantavirus en el país

El hantavirus se transmite por inhalación de partículas contaminadas con excretas de roedores. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó que no existe evidencia de circulación activa ni brotes de hantavirus en República Dominicana, por lo que el riesgo para la población general se considera bajo.

No obstante, conforme al Reglamento Sanitario Internacional, la institución mantiene activa la vigilancia epidemiológica y exhorta a la población a fortalecer las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o áreas con posible presencia de roedores.

El hantavirus no es una enfermedad endémica del Caribe y no se registran brotes recurrentes en la región.

En ese sentido, a través de una nota de prensa, el Ministerio reiteró que no hay una situación de alarma sanitaria en el país, pero mantiene el monitoreo preventivo como parte de sus funciones habituales de vigilancia y control.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una zoonosis es causada por virus del género Orthohantavirus, cuyo reservorio natural son principalmente roedores silvestres.

El virus se expulsa a través de la orina, heces y saliva, contaminando superficies, alimentos o ambientes cerrados.

En el continente americano, algunas variantes pueden producir el síndrome pulmonar por hantavirus, una forma grave que suele iniciar con fiebre, fatiga y dolores musculares, y que puede evolucionar hacia dificultad respiratoria severa.

Contagios en el crucero MV Hondius

El interés reciente sobre esta enfermedad surge a raíz de un evento asociado al buque de expedición MV Hondius.

Hasta el momento, tres pasajeros han fallecido y otros ocho son sospechosos de contagios, de los cuales dos son miembros de la tripulación.





El crucero donde se ha desatado el brote de hantavirus zarpó el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, la puerta de entrada a la Antártida desde el extremo sur de Argentina.

El buque MV Hondius es uno de los cuatro de la flota de Oceanwide Expeditions, una empresa que se dedica a los "cruceros de expedición polares" ofreciendo un alojamiento de lujo a bordo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, tras la detección de este evento vinculado a hantavirus, el riesgo para la población global es bajo, aunque continúa el seguimiento epidemiológico internacional.

Medidas preventivas

El Ministerio de Salud recomienda evitar la acumulación de basura, escombros y objetos en desuso cerca de las viviendas; sellar grietas u orificios por donde puedan ingresar roedores; almacenar los alimentos en envases cerrados; y mantener limpios patios, almacenes y áreas de depósito.

Antes de limpiar espacios cerrados, abandonados o con posible presencia de roedores, se recomienda ventilarlos por al menos 30 minutos. También se aconseja utilizar guantes y mascarilla, evitar barrer en seco, humedecer las superficies antes de limpiarlas, y lavar utensilios, latas, frutas y vegetales antes de su consumo.

La transmisión ocurre principalmente por inhalación de partículas contaminadas con excretas de roedores. La transmisión de persona a persona es extremadamente rara y se ha documentado principalmente en brotes asociados al virus con la cepa "Andes" en Sudamérica.