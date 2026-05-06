Ceara Hatton: "La salud debe estar por encima de cualquier lógica de mercado"

Miguel Ceara Hatton durante el acto por el 25 aniversario de la Sisalril. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de avances en cobertura y nuevos desafíos estructurales, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) conmemoró su 25 aniversario con un llamado a fortalecer la sostenibilidad del sistema y priorizar al ser humano en la toma de decisiones.

Durante una ceremonia celebrada en el Senado de la República, escenario donde se originó la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, el superintendente Miguel Ceara Hatton planteó la necesidad de mantener el equilibrio del sistema sin perder su enfoque social.

"Estamos convencidos de que la salud debe estar por encima de cualquier lógica de mercado. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, tener esa dimensión humana", afirmó.

El funcionario explicó que, tras un cuarto de siglo de evolución, el sistema enfrenta tensiones propias de su crecimiento, lo que obliga a introducir reformas y herramientas innovadoras.

"No podemos con herramientas del pasado", sostuvo, al destacar la incorporación de tecnologías y nuevas estrategias de supervisión.

Entre las prioridades, señaló la implementación del per cápita diferenciado por edad y sexo, así como la reducción del gasto de bolsillo en salud.

"Es nuestra misión lograr disminuir el costo en los precios de los medicamentos, a fin de que los ciudadanos tengan un amplio acceso y sientan un alivio real en su economía", indicó.

Un sistema más amplio, pero con retos pendientes

En esta actividad, que reunió a autoridades, representantes del sector salud, empresarios y organizaciones de trabajadores, se presentó un balance de los principales hitos alcanzados por la Sisalril en sus 25 años, así como un documental sobre su evolución institucional.

Eddy Olivares, ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), destacó la labor de la entidad como "garante del equilibrio del sistema" y valoró su papel en la consolidación del sistema dominicano de seguridad social.

"La seguridad social es esencial para el estado social democrático de derecho, es una expresión concreta de solidaridad, equidad y la justicia social", expresó.

Asimismo, destacó su rol regulador en las últimas dos décadas.

De acuerdo con Olivares, esto permite que las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) operen, que haya garantía y confianza de los usuarios al sistema, que se impulsen mejoras y se amplíen las coberturas, creando "un sistema más robusto, un sistema más inclusivo".





"Ha sido garante del equilibrio del sistema, ha protegido a los derechos de los afiliados y ha contribuido a fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema", afirmó.

Sin embargo, advirtió que aún hay desafíos importantes por resolver, reconociendo que desde hace 15 años la reforma de la Ley 87-01 está pendiente.

"La sostenibilidad financiera, ampliación de cobertura, mejora en calidad de servicio, son tareas fundamentales", señaló.

También apuntó a la informalidad laboral como uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento del sistema.

"La informalidad es uno de los grandes desafíos y alcanzar el 50 de formalidad, esa es la meta", agregó.

Olivares externó su deseo de que cada dominicano conozca la labor de la Sisalril, cuáles son sus derechos y que sea una población educada en materia de Seguridad Social.

"La Seguridad Social no puede ser estática, tiene que adaptarse a los cambios demográficos", concluyó.

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De cobertura limitada a casi universal

Durante el acto, Ceara Hatton también repasó la evolución histórica del sistema, recordando que antes de la reforma de 2001 la cobertura era reducida.

"El modelo había sido diseñado para la protección de un segmento reducido de la fuerza laboral formal y en la práctica nunca superó la cobertura del 4.4 % de la población", explicó sobre la cobertura en la década de los años 60.

"Enfermarse era para la mayoría de los dominicanos y dominicanas un riesgo catastrófico", apuntó.

Tras la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, el país experimentó una expansión sostenida.

"Las discusiones (antes de promulgar la ley) fueron muchas y largas", recordó el economista.

"En 2025, el 97 % contaba con cobertura de la Seguridad Social. El 53 % bajo el régimen subsidiado", precisó.

Además, se han registrado mejoras en indicadores clave como la esperanza de vida (pasando de 69 años a 74.7 en la actualidad) y la reducción de la mortalidad infantil, junto con un aumento en el gasto público en salud.

La dimensión humana del sistema

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, centró su intervención en el impacto del sistema en la vida de las personas.

Para el funcionario, el principal objetivo debe ser que el sistema funcione para los ciudadanos.

"Lo más importante es lograr que el ciudadano no esté solo frente al sistema, que el sistema trabaje para el ciudadano. Un sistema de salud no se mide solo por lo que cubre, no se mide solo por lo que supervisa, sino por la tranquilidad que le da a la gente", afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de la articulación entre instituciones.

"Ninguna institución tiene la capacidad de resolver el problema de salud solo", destacó.