Lo que se sabe hasta ahora del brote de hantavirus

El hantavirus se transmite por inhalación de partículas contaminadas con excretas de roedores. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia internacional un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que navegaba en el Atlántico tras partir desde Ushuaia, Argentina.

Hasta el momento se han reportado ocho casos entre confirmados y sospechosos, incluidos tres fallecidos.

Las investigaciones preliminares indican que el virus involucrado sería la cepa Andes, considerada la única variante de hantavirus con capacidad de transmisión limitada entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.

Según la OMS, el riesgo para la población general sigue siendo "bajo", aunque no descarta que aparezcan nuevos casos debido al período de incubación de la enfermedad, que puede extenderse hasta seis semanas.

El brote habría comenzado antes del embarque del crucero, posiblemente tras una exposición a roedores infectados en Sudamérica. La transmisión habitual del hantavirus ocurre por contacto con orina, saliva o heces de roedores contaminados.

Entre los afectados figuran ciudadanos de Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Suiza. Algunos pacientes fueron evacuados a hospitales de Sudáfrica y Europa, mientras las autoridades sanitarias rastrean contactos internacionales de pasajeros y tripulantes.

147 personas de 23 nacionalidades En el barco salieron de Ushuaia, Argentina, 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 38 filipinos (miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles.

La OMS, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y varios gobiernos, coordina labores de aislamiento, rastreo epidemiológico y pruebas diagnósticas. También se enviaron kits de detección a laboratorios de distintos países para reforzar la vigilancia sanitaria.

Expertos han insistido en que el hantavirus no es un virus nuevo y que los contagios entre humanos siguen siendo poco frecuentes, a diferencia de enfermedades respiratorias altamente transmisibles como el COVID-19.

OMS: no hay razones para que sea epidemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus que se ha registrado en un crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Tres personas en aislamiento en Canadá

En Canánda, las autoridades canadienses informaron hoy que han ordenado a dos personas que viajaron en el crucero afectado por el hantavirus que se aíslen en sus hogares y están vigilando el posible desarrollo de la enfermedad.

Una tercera persona, que no viajó en el crucero pero estuvo en el mismo vuelo que un individuo que mostraba señales de la enfermedad, también se encuentra en autoislamiento en Canadá, dijeron las ministras de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y Salud, Marjorie Michel, en un comunicado.

Las autoridades canadienses añadieron que la tercera persona "no es considerada de alto riesgo" por la Organización Mundial de la Salud.

Texas monitorea a dos pasajeros del crucero

Las autoridades sanitarias de Texas mantienen bajo vigilancia a dos personas, residentes en el estado, que viajaron en el crucero MV Hondius, un buque el que se registró un brote de hantavirus mientras viajaba por el Océano Atlántico.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, en inglés), una de las agencias sanitarias de EE.UU., informaron a las autoridades locales en Texas que los dos pasajeros desembarcaron el buque y volaron de vuelta a EE.UU. antes de que se identificara el brote.

El Departamento de Servicios de Salud de Texas contactó a estos individuos, que reportaron no tener ningún síntoma y que no tuvieron contacto con personas que estuvieran enfermas durante su viaje en el buque, según detalló un comunicado.

Aislamiento preventivo El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, embarcación que registró un brote de hantavirus.

Refuerzan vigilancia en Argentina

Los ministros de Salud de las diversas provincias de Argentina se reunieron hoy con autoridades sanitarias nacionales para coordinar medidas de refuerzo de vigilancia epidemiológica del hantavirus a partir del brote de la enfermedad en un crucero que zarpó del país suramericano el pasado 1 de abril.

Evacuarán pasajeros del crucero el domingo El crucero MV Hondius fondeará este domingo 10 de mayo frente al puerto de Granadilla de Abona, en la isla canaria de Tenerife (Atlántico) y sus pasajeros se desplazarán en lanchas para su posterior traslado al aeropuerto, en un operativo con 'riesgo bajo' para la población según de la OMS. En el caso de los pasajeros españoles, la cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En estos momentos, el crucero sigue su navegación con 144 personas de diversas nacionalidades, de ellos 14 españoles. Las autoridades españolas coordinan con otros países para repatriación de sus ciudadanos.

Con información de EFE