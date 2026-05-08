Seis casos confirmados de hantavirus tras brote en crucero, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición del brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

Detalles confirmados sobre el brote de hantavirus

"Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)", indicó la OMS en su último boletín epidemiológico.

Precisó que los otros dos casos se consideran "probables".

La cepa andina del hantavirus es la única conocida transmisible de persona a persona.

La OMS informó que cuatro pacientes se encuentran actualmente hospitalizados: "uno en cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, dos en distintos hospitales de los Países Bajos y otro en Zúrich, Suiza".

Acciones y evaluación de la OMS frente al brote

Por otra parte, la persona atendida en el hospital de Düsseldorf (Alemania) dio negativo en las pruebas de hantavirus y "ya no se considera un caso", puntualizó.

El buque MV Hondius está en el centro de una alerta sanitaria internacional desde el fin de semana luego de que tres pasajeros del crucero -un matrimonio neerlandés y una mujer alemana- murieran y otros se enfermaran a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se propaga entre roedores.

La OMS, que lidera la respuesta internacional a esta crisis sanitaria, busca tranquilizar a la población sobre este virus, menos frecuente y considerado menos contagioso que el de covid-19.

"La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo", subrayó la agencia sanitaria de la ONU el viernes por la noche.

"El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado", apuntó.

Según la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, que opera el buque, "ya no hay ninguna persona con síntomas a bordo".

El barco con bandera neerlandesa, con unas 150 personas a bordo, navega hacia la isla española de Tenerife, en las Canarias, adonde se espera que llegue el domingo. Vuelos especiales trasladarán posteriormente a pasajeros y tripulantes a sus países de origen.

El origen del brote sigue siendo desconocido pero, según la ONU, el primer contagio tuvo lugar antes del inicio de la expedición el 1 de abril, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril.

El periodo de incubación del virus oscila entre una y seis semanas.

También hay preocupación por la situación en la isla Santa Elena, donde 29 pasajeros abandonaron el MV Hondius el 24 de abril, según la compañía.

"La búsqueda de contactos entre los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena continúa; se ha contactado con los pasajeros y se les ha pedido que vigilen la aparición de síntomas", añadió la OMS.

"Además, se ha contactado con los pasajeros que viajaron en el mismo vuelo entre Santa Elena y Sudáfrica que uno de los casos posteriormente confirmados", indicó la OMS.

El hantavirus, transmitido principalmente al ser humano por roedores infectados, es endémico en algunas regiones de Argentina, especialmente en zonas andinas, con al menos una treintena de casos al año en los últimos años.

Puede causar síndromes respiratorios graves.