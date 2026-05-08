¿Está República Dominicana preparada ante la posible llegada del hantavirus?

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVAREZ )

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la República Dominicana se mantiene en vigilancia permanente y preparada ante la posible llegada del hantavirus, una enfermedad que ha comenzado a generar preocupación por su impacto en varios países.

La vicegobernante indicó que el Gabinete de Salud ya estudia todo lo relacionado con este virus para estar en capacidad de responder ante cualquier eventualidad.

"Estamos estudiando de qué se trata ese virus para, en tal caso, estar preparados para hacerle frente." Raquel Peña Vicepresidenta de la República. “

Peña sostuvo que el Gobierno mantiene el compromiso de garantizar la protección sanitaria de la población ante cualquier amenaza epidemiológica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-25021-pm-03c21c7a.jpeg Develación de un mural con los 20 nuevos integrantes de Guardianes de la Academia de la Fundación Madre y Maestra. (ANEUDY TAVAREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-25026-pm-f75c4989.jpeg Develación de un mural con los 20 nuevos integrantes de Guardianes de la Academia de la Fundación Madre y Maestra. (ANEUDY TAVAREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-25017-pm-ac9a5f4c.jpeg Develación de un mural con los 20 nuevos integrantes de Guardianes de la Academia de la Fundación Madre y Maestra. (ANEUDY TAVAREZ ) ‹ >

Preparación del Gobierno ante el hantavirus

La vicegobernante ofreció estas declaraciones tras encabezar un acto organizado por la Fundación Madre y Maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde fue develado un mural con los 20 nuevos integrantes de Guardianes de la Academia, un fideicomiso filantrópico orientado a garantizar becas y respaldar proyectos de investigación y extensión académica.

Durante la actividad, el rector de la universidad, Secilio Espinal, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la educación superior mediante alianzas entre el Estado, la academia y el sector empresarial.

De su lado, Mercedes Carmen Capellán, presidenta de la Fundación Madre y Maestra de la Pucmm, agradeció a las familias y empresas que se integraron a esta iniciativa.

Entre los nuevos miembros de Guardianes de la Academia figuran Barrick Pueblo Viejo, Centro Cuesta Nacional, Grupo Humano, Santo Domingo Motors, Seguros Crecer y Seguros Sura, entre otras entidades, familias y personalidades que se suman a los 108 miembros fundadores del programa.