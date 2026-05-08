Una mujer que coincidió con la neerlandesa fallecida, nuevo caso sospechoso de hantavirus

Una mujer que coincidió en un avión con una paciente neerlandesa del crucero MV Hondius antes de que falleciera presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada en España. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer que coincidió en un avión con una paciente neerlandesa del crucero MV Hondius antes de que falleciera presenta síntomas compatibles con el hantavirus y fue hospitalizada en Alicante, en el sureste de España, anunció el viernes el secretario de Estado de Sanidad.

Esta mujer -que estaba en un avión comercial del que la paciente fallecida tuvo que bajarse antes del despegue- presenta "síntomas compatibles", como tos, por lo que fue "trasladada al hospital", donde permanece en una habitación de aislamiento hasta que se conozcan los resultados de las pruebas, indicó Javier Padilla en rueda de prensa.

El secretario consideró, sin embargo, que se trata de "un caso bastante improbable", ya que la mujer "iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus".

En caso de que se hubiera producido contagio, este tendría que haber sido durante el tiempo que la paciente neerlandesa, de 69 años, estuvo a bordo de este avión que cubría la ruta entre Johannesburgo y Ámsterdam.

La mujer, cuyo marido murió en el crucero, acababa de abandonar MV Hondius y ya había tomado un primer vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo.

Luego debía viajar a Ámsterdam, pero cuando subió a este segundo vuelo comercial "empezó a encontrarse con un cierto empeoramiento de su situación clínica, lo cual hizo (...) bajarla del avión", explicó Padilla a los periodistas.

España fue informada a través del sistema de alerta europeo de que dos pasajeros de este vuelo tenían como destino final España.

"Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos", especificó el secretario de Estado.

La paciente, que se encontraba en su domicilio en Alicante, fue trasladada al hospital, donde se encuentra en "una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones" necesarias, agregó. Allí se le realizó una prueba PCR de la que se esperan resultados.

Otro pasajero

Fuentes del ministerio de Interior español informaron que otra mujer, sudafricana, que también viajaba en ese vuelo "se encuentra actualmente asintomática en Sudáfrica tras haber pasado una semana en Barcelona antes de regresar a su país".

Según la investigación epidemiológica realizada, "durante su estancia, se alojó sola en un hotel y no mantuvo contactos estrechos", añadieron estas fuentes.

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.