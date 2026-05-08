La OMS reitera que el riesgo de hantavirus para la población es mínimo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió el viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros atrapados en el crucero afectado por un mortífero brote.

Tres pasajeros del MV Hondius murieron y otros se infectaron de este virus poco común, que normalmente se propaga entre roedores.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona, el virus Andes, fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

"Eso demuestra otra vez que, por suerte, al parecer el virus no es tan contagioso como para transmitirse fácilmente de una persona a otra", dijo.

La OMS informó el jueves que había en total cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus, y se esperaba una actualización de las cifras este viernes.

Azafata de KLM da negativo

El operador de cruceros Oceanwide Expeditions dijo que 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, desembarcaron en la remota isla británica de Santa Elena el 24 de abril.

Un vuelo semanal partió de allí hacia Johannesburgo al día siguiente, lo que desencadenó una cadena de rastreo de contactos no solo en esa conexión, sino también en los viajes posteriores hacia el resto del mundo.

Una azafata de la aerolínea KLM, que presentó síntomas leves y fue hospitalizada en Ámsterdam, dio negativo al hantavirus tras someterse a un test, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una pasajera enferma, esposa de la primera persona que murió en el brote, había estado brevemente en un avión de Johannesburgo a los Países Bajos el 25 de abril, pero fue bajada antes del despegue.

Luego murió en un hospital de Johannesburgo.

El portavoz de la OMS, Lindmeier, dijo que el hecho de que la azafata diera negativo era "una buena noticia", ya que demostraba que alguien podía entrar en contacto con una persona infectada y aun así no contraer el virus.

"No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid".

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo el jueves que "la situación está, en nuestra opinión, ampliamente bajo control".

Youtuber a bordo: Pasajeros aliviados

El MV Hondius, que también se ha utilizado para expediciones polares, zarpó de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero a través del océano Atlántico hasta Cabo Verde.

Tres casos sospechosos, entre ellos dos tripulantes que posteriormente dieron positivo, fueron evacuados desde Cabo Verde a los Países Bajos.

El youtuber Kasem Ibn Hattuta, que viaja en el Hondius, dijo que los pasajeros se sintieron tranquilos al saber que los médicos se habían incorporado al barco antes de zarpar rumbo a Tenerife.

"Por fin dejamos Cabo Verde, lo que fue un gran alivio para todos a bordo, especialmente sabiendo que nuestros compañeros enfermos por fin están recibiendo la atención médica que necesitan", afirmó en un comunicado.

Origen del foco aún desconocido

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede contraerse por contacto con roedores y cuya cepa Andes, detectada en los pasajeros infectados, es la única conocida con casos de transmisión de persona a persona.

La infección por este patógeno puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Dado que el periodo de incubación de la cepa Andes del virus presente en América Latina puede alcanzar hasta seis semanas "es posible que se reporten más casos", agregó.

Los tres pasajeros fallecidos desde el inicio del crucero son una pareja de neerlandeses y un alemán.

Aunque el origen del foco sigue siendo desconocido, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentó síntomas el 6 de abril.

El hombre y su esposa habían viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar.

Actualmente hay pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica en Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica.

Ahora Canarias espera con inquietud al crucero, atormentada todavía por la pandemia de covid-19.

El gobierno regional, opuesto a la llegada del MV Hondius a Tenerife, aseguró que el barco "no atracará", sino que "fondeará" frente a la costa.