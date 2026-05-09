Gobierno acelera trabajos de remozamiento en el Gautier y Calventi para fortalecer red hospitalaria

El director del SNS, Julio Landrón, habló sobre la situación de los hospitales Gautier y Calventi. ( DIARIO LIBRE/DIANA ACEVEDO )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que varios hospitales del país continúan siendo intervenidos y equipados como parte del proceso de fortalecimiento de la red pública, incluyendo nuevos trabajos de remozamiento y la instalación de equipos especializados para diagnósticos cardiovasculares y neurológicos.

De acuerdo con Landrón, la próxima semana será iniciada la ejecución de un plan de remozamiento en el Hospital Salvador B. Gautier.

"La próxima semana tenemos el remozamiento amplio del hospital Salvador B. Gautier y de por sí ya estamos instalando un resonador y estamos instalando también un (aparato de) angiotomografía, vamos a tener un equipo nuevo de angiotomografía para hacer cualquier evento como cerebrovasculares o cardiológico", expresó.

"Vamos a iniciar también remozamiento de un ala completa porque tenemos que irlo haciendo por proceso porque no podemos paralizarlo por completo", agregó.

En el Calventi

Al ser cuestionado durante un recorrido por el Hospital Clínico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar, que albergará a los atletas y visitantes que necesiten asistencia médica durante los Juegos Centroamericanos 2026, el doctor anunció que el próximo jueves 14 estará visitando el Hospital Vinicio Calventi en compañía del ministro de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó.

"Es un hospital que ha estado en remozamiento. El Calventi tiene más de 8 años, 9 años remozándolo, pero ahora con la decisión del gobierno del presidente Luis Abinader se está terminando el Calventi", declaró.

El ortopeda aclaró que la ejecución de esa obra no está a cargo del SNS sino del Ministerio de Vivienda, de ahí la visita junto a Bisonó, razón por la cual los trabajos han sido desarrollados por etapas, comenzando desde los niveles superiores del edificio.





"Ellos especifican que la construcción va terminándose de arriba hacia abajo. Por eso el jueves yo le invito a ustedes, nos juntemos en el Calventi, vamos a ver la tercera planta que nos la van a entregar el jueves y en los próximos meses nos entregarán la segunda y nos entregarán la primera y ahí se sellará ya definitivamente el problema del Calventi", comentó.

Denuncias de condiciones precarias

El pasado miércoles, médicos del Hospital Vinicio Calventi realizaron una vigilia de aproximadamente 12 horas en reclamo de mejores condiciones laborales.

Claumery de los Santos, quien fungió de vocera, denunció baja calidad de la alimentación hospitalaria, poca higiene, necesidad de equipos médicos, sábanas y aire acondicionado; además, resaltó la falta de personal médico y la falta de insumos en el laboratorio clínico.