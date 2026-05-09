Salud Pública asegura que tripulantes infectados en crucero de Puerto Plata no desembarcaron

El crucero Caribbean Princess no desembarcó en suelo dominicano durante la parada realizada en Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud informó este Sábado que las personas que permanecían en aislamiento preventivo a bordo del crucero Caribbean Princess no desembarcaron en territorio dominicano durante la escala realizada en Puerto Plata, como parte de las implementadas ante los casos de norovirus reportados a bordo de la embarcación.

La institución explicó que los pasajeros y tripulantes aislados permanecieron dentro del barco bajo supervisión médica y sin contacto con personas del exterior. El crucero, con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, arribó al puerto Amber Cove el viernes 8 de mayo a las 9:00 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5:00 de la tarde con destino a Nassau, Bahamas.

Indicó que, tras la activación de los protocolos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se dio seguimiento a la situación en coordinación con el personal portuario y de epidemiología, quienes aplicaron las medidas de bioseguridad durante toda la permanencia del crucero en Puerto Plata.

Aislamiento preventivo

Al momento de la llegada a Puerto Plata, se encontraban en aislamiento preventivo 26 personas, de las cuales 21 eran pasajeros y cinco tripulantes, todos bajo seguimiento médico, estables y recibiendo hidratación. El Ministerio precisó además que no se registran fallecidos relacionados con este evento.

La oficial médica del crucero informó que el evento inició el pasado 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su mayor pico el 4 de mayo, cuando se registraron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados a norovirus.

Indicó además que la embarcación activó sus protocolos de control y aislamiento, además de realizar las notificaciones correspondientes a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Información sobre el norovirus

El Ministerio detalló que el norovirus es una enfermedad viral gastrointestinal cuyos síntomas suelen durar de 1 a 3 días y provoca inflamación del estómago y los intestinos, causando síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, náuseas y malestar general.

Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados y por tocar superficies contaminadas.

El Ministerio indicó que el principal riesgo asociado a esta enfermedad es la deshidratación, especialmente en personas vulnerables, por lo que las medidas preventivas se centran en el aislamiento oportuno de casos, higiene constante y lavado frecuente de manos.