Proponen reformar el Plan Básico de Salud según la realidad actual

La gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández, afirmó ayer que el sistema de Seguridad Social requiere reformas orientadas a actualizar de manera periódica el Plan Básico de Salud, incorporar la salud mental y las enfermedades crónicas como derechos garantizados, y asegurar una atención médica de calidad para todos los afiliados, sin distinción de régimen.

Con motivo de la Semana de la Seguridad Social 2026, Fernández sostuvo que, a 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, el país debe responder a problemáticas como la alta informalidad laboral, la falta de protección para adultos mayores que nunca pudieron cotizar y la necesidad de actualizar el catálogo de servicios de salud conforme al envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas.

"La seguridad social, en su esencia más pura, es exactamente eso: la decisión de una sociedad de cuidar al enfermo, de sostener al anciano, de proteger al trabajador, al que se levanta día tras día, pero también a aquel que cae", expresó.

La funcionaria destacó que la Ley 87-01 transformó el acceso a la protección social al pasar de un modelo limitado a una cobertura que hoy beneficia a más de cuatro millones de personas mediante el Seguro Familiar de Salud.

"La Ley No. 87-01 transformó para siempre la manera en que la República Dominicana entiende la protección social. Antes de ella, la atención en salud y la seguridad en la vejez eran privilegios reservados para pocos", dijo.

También resaltó algunos hitos alcanzados desde la entrada en vigencia de la normativa, entre ellos el inicio del régimen subsidiado en 2002, la implementación del régimen contributivo en 2007, la creación de subsidios por maternidad y enfermedad común, así como ampliaciones de cobertura para medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos y trasplantes renales.

Fernández recordó que, en 2025 el CNSS aprobó la resolución que establece la cápita diferenciada en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, medida que entró en vigencia este mes de mayo.

Participación colectiva

Fernández indicó que el sistema requiere una transformación que involucre tanto a los sectores políticos como sociales.

"El sistema tiene hoy sobre la mesa una hoja de ruta de reforma para fortalecer sus cimientos, que va a requerir de la participación y del compromiso social de legisladores y de todos los sectores de la vida nacional", afirmó.

La funcionaria insistió en que la informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura y protección.

"Me refiero al lastre de más de un 50 % de nuestra fuerza laboral, mayor de 15 años, que trabaja en la informalidad y decir informalidad se traduce en trabajadores sin protección social", agregó.