Seguridad social enfrenta retos por informalidad y envejecimiento, advierte Aura Celeste Fernández

Autoridades vinculadas a la Seguridad Social participaron en una misa por los 25 años de la Ley 87-01, que regula el sistema. ( FUENTE EXTERNA )

La gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández, afirmó este lunes que el Sistema Dominicano de Seguridad Social enfrenta nuevos desafíos estructurales que obligan a impulsar una reforma integral para garantizar mayor cobertura, sostenibilidad y equidad en las prestaciones.

Durante una misa con motivo de la Semana de la Seguridad Social 2026, Fernández sostuvo que, a 25 años de la promulgación de la Ley 87-01, el país debe responder a problemáticas como la alta informalidad laboral, la falta de protección para adultos mayores que nunca pudieron cotizar y la necesidad de actualizar el catálogo de servicios de salud conforme al envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas.

"La seguridad social, en su esencia más pura, es exactamente eso: la decisión de una sociedad de cuidar al enfermo, de sostener al anciano, de proteger al trabajador, al que se levanta día tras día, pero también a aquel que cae", expresó.

La funcionaria destacó que la Ley 87-01 transformó el acceso a la protección social en el país, al pasar de un modelo limitado a una cobertura que actualmente beneficia a más de cuatro millones de personas mediante el Seguro Familiar de Salud.

"Hace veinticinco años, la Ley No. 87-01 transformó para siempre la manera en que la República Dominicana entiende la protección social. Antes de ella, la atención en salud y la seguridad en la vejez eran privilegios reservados para pocos, y los pocos, navegaban en las más turbias aguas del desorden institucional", dijo.

También resaltó algunos hitos alcanzados desde la entrada en vigencia de la normativa, entre ellos el inicio del régimen subsidiado en 2002, la implementación del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo en 2007, la creación de subsidios por maternidad y enfermedad común, así como las sucesivas ampliaciones de cobertura para medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos y trasplantes renales.

Fernández recordó que, en 2025 el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la resolución que establece la cápita diferenciada en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, medida que entró en vigencia este mes de mayo.

El reto de la informalidad

Fernández indicó que el sistema requiere una transformación que involucre tanto a los sectores políticos como sociales para responder a las nuevas dinámicas laborales y demográficas del país.

"El sistema nacional de Seguridad Social tiene hoy sobre la mesa una hoja de ruta de reforma para fortalecer sus cimientos, que va a requerir de la participación y del compromiso social de legisladores y de todos los sectores de la vida nacional", afirmó.

La funcionaria insistió en que la informalidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura y garantizar protección social a millones de trabajadores dominicanos.





"Se nos plantean nuevos retos al sistema dominicano de seguridad social, para los años por venir, frente a realidades a las que debemos responder adecuadamente y me refiero al lastre de más de un cincuenta por ciento de nuestra fuerza laboral, mayor de 15 años, que trabaja en la informalidad y decir informalidad se traduce en trabajadores sin protección social", agregó.

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Propuestas de reforma

Asimismo, señaló que el sistema debe avanzar hacia reformas que permitan revisar periódicamente el Plan Básico de Salud con base en evidencia epidemiológica, incluir la salud mental y enfermedades crónicas como garantías explícitas en la ley, y asegurar que la calidad de la atención no dependa del régimen al que pertenezca el afiliado.

Entre las propuestas planteadas mencionó elevar la pensión mínima garantizada, indexarla al costo de la vida, reconocer el tiempo dedicado al cuidado de hijos como parte del historial contributivo y ampliar la protección social a trabajadores domésticos, de plataformas digitales y empleados por cuenta propia.

"Una reforma que eleve la pensión mínima garantizada a niveles que permita vivir con dignidad, y que se indexe al costo de la vida para que no se erosione con los años" Aura Celeste Fernández gerente general del CNSS “

También abogó por ampliar la cobertura a sectores tradicionalmente excluidos del sistema.

"Una reforma que extienda la protección al trabajador doméstico, al de plataformas digitales, al que trabaja por cuenta propia con ingresos variables", señaló.

Fortalecimiento del CNSS

Fernández también defendió el fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Seguridad Social como órgano rector del sistema.

"La rectoría del sistema es un bien público. Maniatarla, dispersarla o debilitarla no sirve al afiliado; lo desprotege", manifestó.

La funcionaria llamó a todos los sectores nacionales y a los legisladores a participar en el proceso de reforma, al considerar que detrás de cada decisión sobre seguridad social "hay una familia que espera" y un trabajador que confía en que su esfuerzo será protegido en el futuro.