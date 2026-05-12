Salud Pública nombra a 1,115 enfermeras en el sector público

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció este martes el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras que laboraban en el sistema público desde hace aproximadamente cuatro años.

Las designaciones forman parte de los acuerdos y del proceso de diálogo sostenido con el sector sanitario, incluyendo personal incorporado durante la pandemia de la COVID-19.

Durante una misa oficiada en la Catedral Primada de América con motivo de la efeméride, Atallah explicó que la medida busca eliminar la figura de enfermeras jornaleras dentro del sistema sanitario, al tiempo que indicó que responde a una demanda planteada por el gremio desde hace varios años.

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Asimismo, destacó que la disposición no solo garantiza estabilidad laboral, sino también mejores condiciones para el personal beneficiado.

"Esto no solamente les da la calidad de un puesto fijo, también les garantiza servicios, seguro y un incremento en sus ingresos de alrededor de un 30 % anual, además de la posibilidad de seguir avanzando dentro del sistema", expresó.

El ministro sostuvo que el Gobierno mantiene una política de diálogo abierto con los diferentes sectores y aseguró que las conversaciones con el personal de salud continúan avanzando con acciones concretas.

Más beneficios

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón , también informó que en lo que resta del año el Gobierno habilitará unas 450 plazas de enfermería y más de 300 reclasificaciones para beneficiar al sector.

Dicha decisión obtuvo el respaldo de los gremios del sector, que agradecieron las acciones impulsadas a favor del personal.

En ese contexto, la directora Nacional de Enfermería, Yolanda Saturria, resaltó la labor del personal de enfermería, al considerarla una función loable y esencial para la protección de la salud de la población.

En la misa también estuvieron presentes la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edison Félix Félix, y otras autoridades e invitados especiales.