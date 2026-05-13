×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
retirada equipos médicos hospitales
retirada equipos médicos hospitales

SNS elimina contratos privados en los hospitales públicos y ordena retiro de equipos

Además, se restringe el uso de vehículos oficiales a labores autorizadas, logrando una reducción significativa en el gasto de combustible

    Expandir imagen
    SNS elimina contratos privados en los hospitales públicos y ordena retiro de equipos
    El director del SNS, Julio Landrón. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este miércoles que dispuso el retiro de equipos médicos instalados en hospitales públicos bajo contratos con empresas privadas, conocidos como comodatos, así como de aquellos operados mediante esquemas externos que no se ajusten a las normas institucionales.

    La medida fue anunciada por el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, mediante una resolución dirigida a todos los centros de la red hospitalaria pública.

    • Según explicó la institución, la disposición busca eliminar prácticas que, a su juicio, han limitado la transparencia y la eficiencia en la administración de los servicios hospitalarios.

    Medidas de licitación y adquisición de equipos

    La resolución establece además que los directores de hospitales deberán implementar procesos de licitación basados en consumo, priorizando la contratación de servicios y la adquisición de equipos mediante insumos y reactivos al menor costo posible.

    El SNS también instruyó que, en coordinación con Seguro Nacional de Salud, los hospitales adquieran equipos diagnósticos propios, con el objetivo de que estos permanezcan bajo control estatal y puedan operar de manera autosostenible.

    Entre los equipos que deberán ser retirados por las empresas privadas figuran tomógrafos, resonadores magnéticos y otros dispositivos de diagnóstico por imágenes. De acuerdo con Landrón, algunas de estas unidades presentan condiciones de obsolescencia. Las compañías dispondrán de un plazo para completar el retiro.

    Restricciones en el uso de vehículos oficiales

    • En otra disposición, el SNS reiteró que los vehículos institucionales deberán utilizarse únicamente para labores de monitoreo y supervisión previamente autorizadas.

    Landrón aseguró que la aplicación de controles internos permitió reducir en aproximadamente 1.3 millones de pesos mensuales el gasto en combustible.

    El funcionario afirmó que las medidas forman parte de un proceso orientado a fortalecer la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública de salud.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.