SNS elimina contratos privados en los hospitales públicos y ordena retiro de equipos

El director del SNS, Julio Landrón. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este miércoles que dispuso el retiro de equipos médicos instalados en hospitales públicos bajo contratos con empresas privadas, conocidos como comodatos, así como de aquellos operados mediante esquemas externos que no se ajusten a las normas institucionales.

La medida fue anunciada por el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, mediante una resolución dirigida a todos los centros de la red hospitalaria pública.

Según explicó la institución, la disposición busca eliminar prácticas que, a su juicio, han limitado la transparencia y la eficiencia en la administración de los servicios hospitalarios.

Medidas de licitación y adquisición de equipos

La resolución establece además que los directores de hospitales deberán implementar procesos de licitación basados en consumo, priorizando la contratación de servicios y la adquisición de equipos mediante insumos y reactivos al menor costo posible.

El SNS también instruyó que, en coordinación con Seguro Nacional de Salud, los hospitales adquieran equipos diagnósticos propios, con el objetivo de que estos permanezcan bajo control estatal y puedan operar de manera autosostenible.

Entre los equipos que deberán ser retirados por las empresas privadas figuran tomógrafos, resonadores magnéticos y otros dispositivos de diagnóstico por imágenes. De acuerdo con Landrón, algunas de estas unidades presentan condiciones de obsolescencia. Las compañías dispondrán de un plazo para completar el retiro.

Restricciones en el uso de vehículos oficiales

En otra disposición, el SNS reiteró que los vehículos institucionales deberán utilizarse únicamente para labores de monitoreo y supervisión previamente autorizadas.

Landrón aseguró que la aplicación de controles internos permitió reducir en aproximadamente 1.3 millones de pesos mensuales el gasto en combustible.

El funcionario afirmó que las medidas forman parte de un proceso orientado a fortalecer la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública de salud.