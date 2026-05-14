A pesar de que el pasado martes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció el nombramiento fijo de 1,115 enfermeras contratadas durante la pandemia del COVID-19 y nuevas medidas a favor del sector, los gremios de enfermería ratificaron un paro nacional de labores para los días 18 y 19 de mayo, al considerar insuficientes las respuestas ofrecidas por las autoridades a su pliego de demandas.

La convocatoria, que abarcará hospitales públicos, centros descentralizados y Unidades de Atención Primaria (UNAP) a nivel nacional, fue reiterada este jueves por la Coordinadora de los Gremios de Enfermería, que asegura que las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) no resuelven los reclamos acumulados.

"Nosotros entendemos que debemos ratificar el paro porque eso no satisface nuestras demandas", expresó Ana Linares, vocera del gremio.

"Vemos con beneplácito el hecho, aunque todavía están en palabras, en promesas, pero entendemos que eso es muy mínimo para lo que nosotros estamos exigiendo", agregó.

Seis años esperando respuesta

La representante indicó que las enfermeras tienen alrededor de seis años exigiendo la firma de los acuerdos con las autoridades de Salud.

"De trece puntos que tenemos en el pliego de demanda, los resumimos a cinco, de los cuales se cumplió con uno, que fue el aumento salarial", precisó.

Linares dijo que las enfermeras se sienten "discriminadas" frente a otros sectores, cuyos reclamos son atendidos de inmediato.

"No vemos mal que a los médicos les hayan aplicado todos sus incentivos y todos sus beneficios, pero no entendemos por qué nuestro presidente le ha dado tanta distancia, tanta dilatoria a este tema, ya que nosotros no estamos pidiendo, estamos exigiendo la aplicación de lo que nos merecemos", puntualizó.

Entre los reclamos pendientes, Linares mencionó: la aplicación de incentivos por tiempo en servicio y distancia; pensiones al 100 % para personal que cumple con edad y años de trabajo; reclasificación salarial para auxiliares que ya obtuvieron títulos profesionales; cambios de designación y nuevos nombramientos para enfrentar el déficit de personal.

"Tenemos personal con bastones y enfermo en los hospitales, con más de 70 años y 40 años en servicio, esperando una pensión digna", denunció.

La Coordinadora afirma que muchos hospitales han ampliado servicios y abierto nuevas áreas sin aumentar la cantidad de enfermeras disponibles, lo que mantiene una sobrecarga laboral en distintos centros de salud.

Las dirigentes insistieron en que el paro de los días 18 y 19 de mayo garantizará la atención en áreas críticas como emergencias, cuidados intensivos, neonatología y salas de parto.

"Sin enfermeras no hay salud", enfatizó la representante gremial.

Gobierno dice está cumpliendo

Durante una misa celebrada en la Catedral Primada de América con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el ministro Atallah aseguró que el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones con el sector salud y afirmó que los compromisos asumidos se están ejecutando.

"Me acabo de comprometer públicamente a fijar 1,115 enfermeras. No más enfermeras jornaleras. Estamos cumpliendo con cada uno de los compromisos asumidos. "Esto no solamente les da la calidad de un puesto fijo, también les garantiza servicios, seguro y un incremento en sus ingresos de alrededor de un 30 % anual, además de la posibilidad de seguir avanzando dentro del sistema", afirmó el funcionario.

Sobre el tema, el director del SNS, Julio Landrón, informó que en lo que resta del año serán habilitadas unas 450 plazas adicionales de enfermería y más de 300 reclasificaciones.

Entre agosto de 2020 y agosto de 2025, el SNS asegura haber ingresado al sistema público 6,247 nuevas enfermeras, de las cuales 3,932 corresponden a auxiliares y 2,315 a licenciadas en enfermería.

Asimismo, indicó que entre enero de 2021 y agosto de 2025 fueron realizadas 960 reclasificaciones de auxiliares a licenciadas, como parte de los procesos de crecimiento profesional dentro de la red pública.

En materia salarial, en septiembre de 2025, el SNS sostuvo que las auxiliares de enfermería pasaron de devengar 25,709.25 pesos en agosto de 2020 a 40,370.00 pesos en agosto de 2025.

En el caso de las licenciadas en enfermería, el salario se incrementó de 31,713.00 pesos en 2020 a 49,885.00 en agosto de 2025.