Más centros de trauma en RD reducirían hasta en 25 minutos el traslado de accidentados, dice estudio

El informe sostiene que la "hora dorada" del trauma es el período en el que la atención médica oportuna es crucial para la supervivencia de pacientes traumatizados. ( FUENTE EXTERNA )

La expansión de centros especializados de trauma en el país reduciría significativamente el tiempo de traslado en transporte terrestre de personas que sufren accidentes de tránsito, reveló un estudio publicado en el Panamerican Journal of Trauma, Critical Care & Emergency Surgery.

El análisis detalla que el tiempo de traslado de un paciente a un centro de atención podría reducirse de 79.5 minutos (equivalentes a 1 hora y 19 minutos) a 54.1 minutos hacia hospitales no especializados en el área de reanimación.

En caso de que la unidad de transporte traslade al accidentado a centros especializados en trauma, la reducción promedio sería de 126.6 minutos (equivalentes a 2 horas, 6 minutos y 36 segundos) a 99 minutos (1 hora y 39 minutos).

Para el levantamiento de información, los especialistas tomaron en cuenta el tiempo de llegada a centros médicos y la división sociopolítica.

El estudio, titulado "Evaluación del Tiempo de Transporte Terrestre para el Sistema Nacional de Trauma de República Dominicana", fue desarrollado por los doctores Luis R. Taveras, Diego Arbaje, Johan Rosa y Amado Alejandro Báez.

El informe sostiene que la "hora dorada" del trauma es el período en el que la atención médica oportuna es crucial para la supervivencia de pacientes traumatizados, especialmente en la República Dominicana, donde las colisiones de tránsito son la principal causa de muerte accidental.

Los especialistas encontraron en sus hallazgos que reducir el tiempo de traslado desde el lugar del incidente hasta los centros de atención es una prioridad.

El levantamiento expone que los tiempos de traslado terrestre para recibir atención de trauma en el país son más largos que el estándar recomendado.

"Las regiones sur y noroeste están desproporcionadamente aisladas. Este análisis apoya el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia", subraya el informe.

Desigualdades regionales

La investigación también identifica importantes desigualdades regionales, particularmente en el sur y el noroeste del país, donde las poblaciones permanecen desproporcionadamente aisladas de servicios especializados.

Actualmente, más del 60 % de las regiones dominicanas supera el límite recomendado de la llamada "hora dorada", principio fundamental en medicina de trauma que reconoce que la atención rápida aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia, detalla el informe.

Desde TraumaRD, los autores enfatizaron que este tipo de investigación busca servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas en salud pública, planificación hospitalaria, fortalecimiento prehospitalario y desarrollo regional de capacidades de trauma.

Iniciativas y planificación estratégica de TraumaRD

"Los sistemas modernos de trauma deben desarrollarse utilizando datos, evidencia científica y planificación estratégica. Este estudio aporta información concreta que puede ayudar a orientar inversiones y políticas públicas en beneficio de todos los dominicanos", señala la investigación.

TraumaRD informó que promueve iniciativas académicas, científicas y de colaboración multisectorial orientadas al fortalecimiento del manejo del trauma y las emergencias en República Dominicana, integrando medicina de emergencias, cuidados críticos, cirugía de trauma, atención prehospitalaria, investigación y salud pública.

Nuevos hospitales de trauma El Gobierno inauguró en julio del año pasado el Hospital Traumatológico de Higüey, el primero especializado en su categoría en la región este del país. Actualmente construye uno en San Cristóbal para ampliar la red de atención en la zona sur y uno en Sosúa, Puerto Plata, en el norte.

La Semana TraumaRD 2026

Como parte de estos esfuerzos, TraumaRD anunció la organización de la Semana TraumaRD 2026, que se celebrará del 16 al 21 de noviembre de 2026, con un enfoque especial este año en la atención prehospitalaria y el fortalecimiento de la respuesta inicial al trauma y emergencias críticas.

La agenda incluirá cursos especializados, talleres prácticos, actividades académicas, visitas técnicas y media tours orientados a promover la educación pública y la conciencia nacional sobre la importancia de los sistemas integrados de trauma.

La semana culminará con el Simposio Internacional TraumaRD 2026, que reunirá a expertos nacionales e internacionales en trauma, emergencias, cuidados críticos, atención prehospitalaria, salud pública y gestión de desastres.

La organización indicó que el objetivo es continuar construyendo una plataforma nacional e internacional de colaboración que impulse la innovación, el entrenamiento, la investigación y las políticas públicas basadas en evidencia para fortalecer la capacidad de respuesta ante trauma en República Dominicana.

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