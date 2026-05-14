Ministerio de Vivienda entrega áreas remozadas del hospital Vinicio Calventi

El titular del Miveh, Víctor -Ito- Bisonó, informó que la intervención en el hospital Vinicio Calventi contempla nuevas áreas quirúrgicas, de internamiento, cuidados intensivos y servicios administrativos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived) entregó nuevas áreas remozadas del Hospital General Dr. Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del país.

Entre las áreas entregadas se encuentran la unidad quirúrgica ubicada en el bloque A; la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y áreas de internamiento en el bloque D; internamiento en el bloque E; edificio administrativo y cafetería en el bloque B; así como lobby y salas de espera en el bloque C.

El proyecto incluye además la instalación de tres nuevos ascensores para fortalecer la operatividad del centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/8485be97-b936-4e0c-8a0a-fd2c426253ac-ef5d93a9.jpg Las obras forman parte del proceso de recuperación y modernización del Hospital General Dr. Vinicio Calventi. (FUENTE EXTERNA)

El Mived informó en nota de prensa que esta etapa contempla una inversión total de 984 millones, incluyendo obras civiles y equipamiento hospitalario, y abarca una superficie de construcción de 12,882.33 metros cuadrados.

Durante el acto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor – Ito – Bisonó, destacó que la intervención busca seguir fortaleciendo las capacidades del hospital y mejorar las condiciones de atención para la ciudadanía.

"Estamos entregando lo que se encuentra bajo la responsabilidad del Mived y trabajando para que este hospital continúe transformándose en un espacio más funcional, moderno y adecuado para responder a las necesidades de la gente", indicó Bisonó.

El funcionario explicó que otras áreas complementarias como Vacunación, Pie Diabético y Anatomía Patológica continúan actualmente en fase de ejecución como parte de la intervención.

SNS garantiza personal para el centro

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, afirmó además que parte del compromiso asumido por esa entidad para continuar elevando la calidad de la atención en el Hospital General Vinicio Calventi es garantizar el personal necesario para el funcionamiento eficiente del centro.

Explicó que esta medida contribuye a agilizar los servicios, reducir la congestión y ofrecer respuestas oportunas a los pacientes que acuden en busca de atención médica.

Mientras que el director del Hospital General Vinicio Calventi, doctor José Alfredo Alfaro, agradeció la entrega de esta segunda etapa, que incluye áreas clave como el bloque A, el cual contiene seis quirófanos que están a disposición de la ciudadanía.