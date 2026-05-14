Salud Pública reporta nuevos casos de dengue, leptospirosis y malaria en el país

La eliminación de criaderos de mosquitos siempre será la mejor medida preventiva contra el dengue. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 17 de 2026 la detección de cuatro nuevos casos de dengue, dos de malaria y tres de leptospirosis, en momentos en que la entidad mantiene la vigilancia de enfermedades transmisibles en el país.

El informe indica que el dengue, considerado endémico en República Dominicana, mantiene circulación activa con 386 casos sospechosos registrados en lo que va de año, de los cuales 91 han sido confirmados por laboratorio.

Señala que las provincias con mayor concentración de casos confirmados son La Altagracia, La Vega, Valverde, San Cristóbal y Barahona, con mayor incidencia en el grupo de edad de 10 a 19 años.

Leptospirosis

En el caso de la leptospirosis, el ministerio reporta 93 casos confirmados acumulados en 2026, con predominio en hombres de entre 20 y 29 años.

El sistema de salud ha identificado un incremento de 89.8 % en comparación con el año anterior, atribuido principalmente al aumento de lluvias en los primeros meses del año.

Las provincias con mayor notificación incluyen Santo Domingo, Santiago, Espaillat, Peravia, La Vega, Duarte y Puerto Plata.

Mortalidad materna e infantil

En materia de mortalidad, el boletín registra 17 muertes infantiles notificadas en la semana, elevando a 522 los casos acumulados en el año, de los cuales el 89 % corresponde a muertes neonatales.

Asimismo, el documento reporta una muerte materna en la semana, para un total acumulado de 39 en lo que va de 2026, con mayor proporción en mujeres dominicanas y ocurridas principalmente en el puerperio.

Virus respiratorios y seguimiento al hantavirus

En cuanto a los virus respiratorios, el informe señala una circulación estable con predominio de Influenza A (H3N2), junto a la presencia moderada de otros agentes como metapneumovirus, virus sincitial respiratorio y adenovirus. Dice que la circulación de SARS-CoV-2 se reporta desde la semana 17, sin cambios bruscos en la tendencia general.

A nivel internacional, Salud Pública informa que da seguimiento a un brote de enfermedad respiratoria grave en un crucero, donde se han identificado casos confirmados de hantavirus y otros sospechosos.

Resalta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo global se mantiene bajo, mientras continúan las investigaciones y medidas de control.