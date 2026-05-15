Enfermedades inflamatorias intestinales son cada vez más frecuentes en pacientes jóvenes y adultos

Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Ell) son condiciones crónicas caracterizadas por inflamación del tracto gastrointestinal, con periodos de crisis y remisión que impactan no solo la salud física, sino también el bienestar emocional, familiar y laboral de los pacientes.

Aunque tradicionalmente se consideraban poco frecuentes, hoy se observa una tendencia creciente, particularmente en pacientes cada vez más jóvenes.

República Dominicana no queda fuera de este panorama global. En el país se registra una tendencia al incremento de EII, especialmente entre jóvenes y adultos en edades productivas, de acuerdo con el boletín correspondiente a la semana epidemiológica 17 emitido por la Dirección de Epidemiología del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

El informe, que abarca del 26 de abril al 2 de mayo de 2026, dedica su tema central a las EII en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, celebrado cada 19 de mayo.

Las autoridades sanitarias explicaron que las enfermedades inflamatorias intestinales son trastornos crónicos caracterizados por la inflamación del tracto gastrointestinal e incluyen la enfermedades de Crohn y la colitis ulcerosa. "Estas condiciones presentan un curso de exacerbaciones y remisiones, con impacto significativo en la calidad de vida", señala el documento.

"El Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, nos invita a mirar con mayor atención una realidad que muchas veces transcurre en silencio, pero que afecta profundamente la vida de quienes la padecen. Hablar de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa: es hablar de personas que enfrentan dolor recurrente, fatiga, pérdida de peso, Imitaciones en su vida diaria y, en muchos casos, largos procesos hasta lograr un diagnóstico oportuno", observó el ministro Víctor Atallah.

Cifras

La Dirección de Análisis de Situación en Salud (Dasis) indicó que entre 2020 y 2024 se observó un comportamiento fluctuante en los casos reportados de EII en el país, aunque con tendencia al aumento.

Según el reporte, en 2020 se notificaron alrededor de 10 casos, cifra que aumentó a 14 casos en los años 2022 y 2024. En 2023 se produjo una leve reducción en comparación con el año anterior.

El boletín destaca que existen limitaciones en los sistemas de información que dificultan la consolidación de los datos, aunque los casos se concentran principalmente en las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, situación que podría estar relacionada con un mayor acceso a servicios de diagnóstico y registro.

En cuanto al sexo de los pacientes, no se observa una diferencia marcada, aunque en algunos períodos predomina ligeramente el femenino.

Las autoridades consideran que estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar la captación de casos y continuar el análisis de tendencias para orientar intervenciones de salud pública.

Factores y síntomas

Epidemiología explicó que entre los factores asociados a las EII figuran la predisposición genética, alteraciones del sistema inmunológico, factores ambientales, dietas no saludables y la urbanización.

Entre los síntomas más frecuentes mencionó dolor abdominal recurrente, diarrea crónica, pérdida de peso, fatiga y manifestaciones extraintestinales.

"Cuando promovemos alimentación balanceada, actividad física y educación para la salud, no hablamos únicamente de prevención cardiovascular o metabólica; hablamos también de proteger integralmente la salud digestiva y reducir riesgos de enfermedades inflamatorias y crónicas", apuntó Atallah.

Asimismo, destacó que estas enfermedades representan un importante desafío para la salud pública debido a que generan condiciones crónicas, implican altos costos de tratamiento y afectan la productividad de las personas.

Salud Pública recomendó fortalecer la vigilancia y prevención de las EII, promover el diagnóstico oportuno, ampliar el acceso a tratamientos, reforzar la educación en salud e impulsar las investigaciones sobre estos padecimientos.

"Un sistema de salud más preventivo, más cercano y humano permite identificar síntomas de alarma oportunamente y acompañar mejor a los pacientes en enfermedades de larga duración y alto impacto económico y social. Las enfermedades inflamatorias intestinales requieren un abordaje multidisciplinario, continuidad de atención y una visión centrada en la dignidad de las personas", concluyó el ministro.

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