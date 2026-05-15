Ministerio de Salud presenta estrategias para prevención de la hipertensión arterial

En el centro el ministro de Salud, Víctor Atallah junto a representantes del sector sostienen acuerdo Plan Estratégico para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2025–2030. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud, Víctor Atallah, presentó este viernes el Plan Estratégico para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles 2025–2030, una hoja de ruta que orientará las políticas públicas y acciones del país para reducir la carga de estas enfermedades, con especial énfasis en la hipertensión arterial.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio, durante la actividad, Atallah abordó las estrategias que siguen las autoridades para prevenir y controlar esos padecimientos.

"Desde que llegamos al Ministerio, la hipertensión ha sido un eje esencial. La estrategia Hearts se ha implementado bajo el lema ´Más Salud y Más Esperanza de Vida´, una estrategia presidencial con la que hemos fortalecido las guías clínicas e incluido medicamentos de última generación para garantizar cobertura gratuita en todo el territorio nacional", expresó.

Atallah abordó que el plan prioriza un abordaje integral desde el primer nivel de atención, en coherencia con la estrategia Hearts y los lineamientos SalSa (Saludable y Sabroso), promoviendo la prevención, la detección oportuna, el tratamiento adecuado y el fortalecimiento del autocuidado.

Reacciones y compromisos de organismos

La presentación detallada del plan estuvo a cargo de la titular de Enfermedades No Transmisibles, Andelys de la Rosa.

De su lado, el representante de la OPS, Bernardino Vitoy, afirmó que "abordar la hipertensión de forma integral mejora la atención de las enfermedades no transmisibles, salva vidas y fortalece los sistemas de atención primaria en las Américas". Asimismo, valoró el compromiso de República Dominicana para enfrentar estos desafíos.

El Ministerio de Salud reiteró que las enfermedades no transmisibles constituyen una de las principales causas de morbimortalidad en el país, siendo la hipertensión arterial uno de los principales factores asociados a las enfermedades cardiovasculares.

En ese sentido, las autoridades enfatizaron la importancia de reducir el consumo de tabaco, promover la actividad física, mantener una alimentación balanceada y realizar chequeos médicos periódicos como medidas fundamentales de prevención.

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El acto reunió a representantes del sector salud, la academia y organismos aliados, quienes intercambiaron experiencias y fortalecieron capacidades para la implementación efectiva de las estrategias planteadas, reafirmando el compromiso interinstitucional en la prevención y control de las ENT.