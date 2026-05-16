Abinader busca frenar paro de enfermeras y convoca a reunión en el Palacio Nacional

Las enfermeras se han manifestado en diversas ocasiones desde 2020; aseguran no haber recibido la respuesta esperada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, a través del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, convocó a los gremios de enfermería el próximo lunes, a la 1:00 de la tarde en el Palacio Nacional, con el objetivo de dialogar ante el paro nacional convocado para los días 18 y 19 de mayo.

"Por instrucciones del señor presidente, sostuvimos una comunicación con los siete gremios convocantes, cuyos representantes acogieron de manera positiva la iniciativa, por lo que pido a los gremios convocantes suspender el llamado a paro", dijo Landrón.

El titular del SNS destacó además la importancia de mantener espacios de entendimiento y consenso que permitan garantizar la estabilidad de los servicios en la red pública de salud, así como el bienestar tanto del personal sanitario como de la población usuaria.

Explicó que la disposición del Gobierno es escuchar y trabajar de manera conjunta en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema de salud y a la mejora de las condiciones del personal que presta servicio en los hospitales del país.

De acuerdo con la Dirección de Cuidados de Enfermería del SNS, la red pública cuenta con más de 24,000 colaboradores del área de enfermería, distribuidos en hospitales, centros diagnósticos y Centros de Primer Nivel de Atención.

Llamado al paro

El pasado jueves, la Coordinadora de los Gremios de Enfermería reiteró el llamado a paro para los días 18 y 19 de mayo, al considerar insuficientes las respuestas ofrecidas por las autoridades a su pliego de demandas, a pesar de que el 12 de mayo, el ministro de Salud, Víctor Atallah, anunció la fijación de 1,500 enfermeras jornaleras contratadas durante la pandemia por COVID-19.

Las enfermeras alegan tener más de seis años en conversaciones esperando que las autoridades les otorguen mejores reivindicaciones.

Entre los reclamos pendientes, Ana Linares, vocera de la Coordinadora, mencionó:

La aplicación de incentivos por tiempo en servicio y distancia

por tiempo en servicio y distancia Pensiones al 100 % para personal que cumple con edad y años de trabajo

para personal que cumple con edad y años de trabajo Reclasificación salarial para auxiliares que ya obtuvieron títulos profesionales

para auxiliares que ya obtuvieron títulos profesionales Cambios de designación

Nuevos nombramientos para enfrentar el déficit de personal

El colectivo de enfermeras está integrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Confederación Dominicana de Profesionales de Enfermería (Codopenf), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Asociación Dominicana de Enfermería y Salud (Adeiss), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC).

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