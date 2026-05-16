“La única forma de negociar ahora será con acuerdos firmados”, advierten las enfermeras

En los últimos años, las enfermeras han convocado múltiples paros. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El paro nacional en hospitales y centros de primer nivel convocado por los gremios de enfermería para este lunes 18 y martes 19 de mayo se mantiene, pese a la reunión convocada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

“Ante esta convocatoria, aclaramos de manera responsable que el paro nacional de labores por 48 horas, programado para los días lunes 18 y martes 19 de mayo, se mantiene convocado, mientras continuamos en sesión permanente, a la espera de los resultados de dicho encuentro”, afirmó la Coordinadora Nacional de Enfermería a través de un comunicado.

El colectivo indicó que la decisión “responde al compromiso de mantener informada a nuestra clase y actuar con prudencia, procurando que los avances derivados del diálogo puedan traducirse en respuestas concretas a las demandas que por años ha sostenido el personal de enfermería”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/whatsapp-image-2026-05-16-at-125856-pm-162687b9.jpeg Comunicado emitido por la Coordinadora de Enfermería. (FUENTE EXTRERNA)

Durante este proceso, las enfermeras permanecerán en las explanadas de sus respectivos centros de salud, atentas al desarrollo de la reunión.

En el texto, la Coordinadora reiteró que las emergencias, áreas críticas y pacientes en estado delicado recibirán asistencia.

El documento está firmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Confederación Dominicana de Profesionales de Enfermería (Codopenf), la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), la Asociación Dominicana de Enfermería y Salud (Adeiss), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased-CNTD), la Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unase-CASC) y la Coordinadora Nacional de Enfermería Dignidad Laboral y Gremial (Conaendilag), entidades que conforman la Coordinadora.

Sinatrae ofrece los detalles

Ramón Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) en Santiago, afirmó que, aunque valoran el llamado al diálogo, las enfermeras y enfermeros mantienen la convocatoria hasta que existan acuerdos concretos y firmados con las autoridades.

“Nosotros vamos a estar en nuestra lucha permanente. El paro del lunes 18 y martes 19 se mantiene hasta que los gremios decidan cuál es el camino a seguir”, expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/whatsapp-image-2026-05-16-at-25127-pm-d131e724.jpeg Ramón Rodríguez, vocero de Sinatrae. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

El dirigente de Sinatrae sostuvo que el sector lleva cinco años negociando con las autoridades sin que se hayan cumplido todos los compromisos asumidos por el Gobierno y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

“La única forma de negociar ahora será con acuerdos firmados”, agregó.

Reclamos del sector

Según detalló, entre las principales demandas figuran la reclasificación del personal de enfermería, aumento salarial, reconocimiento del tiempo en servicio, nombramientos pendientes y mejores condiciones laborales para licenciadas, técnicas y auxiliares.

Rodríguez denunció que existe un déficit superior a siete mil enfermeras a nivel nacional, situación que, según indicó, afecta la calidad de los servicios en hospitales públicos.

“El Gobierno sabe que hay un déficit de más de siete mil enfermeras. Enfermería es 24/7, nosotros somos quienes damos continuidad a los medicamentos y al cuidado de los pacientes”, manifestó.

Salarios y nombramientos

El dirigente gremial aseguró que muchas enfermeras continúan laborando con salarios bajos pese a tener años de experiencia y preparación académica.

Indicó que una enfermera licenciada devenga alrededor de 41 mil pesos mensuales, mientras técnicas y auxiliares reciben cerca de 36 mil pesos mensuales.

También denunció que existen supervisores y personal profesional que no han sido reclasificados, perdiendo ingresos que podrían superar los 14 mil mensuales.

Rodríguez señaló, además, que los gremios exigen nombramientos para el personal contratado durante la pandemia del COVID-19 y reiteró que el sector no aceptará nuevas promesas sin compromisos formales.

Los gremios de enfermería convocaron el paro nacional en reclamo de mejoras salariales, pensiones dignas, incentivos y mayor personal en hospitales públicos, mientras el Gobierno busca alcanzar acuerdos para evitar la paralización de servicios.

Claudia Fernández Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.