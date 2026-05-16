Partos en menores de 15 años se redujeron a 0.43 % en 2025, según ONE

El 0.43 % de los nacimientos registrados en la República Dominicana durante el año 2025 correspondió a madres menores de 15 años, lo que representa una reducción de 1.55 puntos porcentuales en relación con el año anterior, según datos del Anuario de Estadísticas Vitales 2025 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe establece que la edad media de las madres al momento del nacimiento se situó en 27.59 años, evidenciando un incremento de 0.19 años respecto a 2024, cuando fue de 27.40 años. Este comportamiento sugiere un leve desplazamiento del calendario de la fecundidad hacia edades ligeramente más avanzadas.

¿Cuál es la situación de la maternidad adolescente en RD en 2025?

Según el documento, al desagregar los nacimientos correspondientes a madres menores de 20 años, se observa que en 2025 se registraron 14,198 eventos en este grupo etario, con una distribución creciente conforme aumenta la edad.

Asimismo, las estadísticas arrojan 105 nacimientos en madres de 13 años, 1,525 en el grupo de 14 a 15 años, 4,589 en el de 16 a 17 años y 7,970 en mujeres de 18 a 19 años, lo que evidencia una mayor concentración en los tramos superiores de la adolescencia.

" Este patrón es consistente con la dinámica de la fecundidad adolescente , donde la probabilidad de ocurrencia del primer nacimiento se incrementa con la edad dentro de este grupo ", expresa el documento.

La investigación revela que la edad media de las madres menores de 20 años se situó en 17.47 años, valor que refleja una concentración de la maternidad adolescente en edades cercanas al límite superior del grupo.

" Esto constituye un indicador relevante para el análisis de la fecundidad temprana y para el monitoreo de este fenómeno en el marco del sistema de estadísticas vitales ", señala.

En cuanto a la distribución general de los nacimientos por grupos de edad, los mayores porcentajes se registraron en mujeres de 25 a 29 años , con 27.51 %; de 20 a 24 años , con 25.53 %; y de 30 a 34 años, con 22.04 % .

Distribución de nacimientos por grupos de edad y tendencias demográficas

Asimismo, el documento señala que a partir de los 35 años se observa una disminución progresiva en la participación de los nacimientos, con un 12.73 % en mujeres de 35 a 44 años y menos de 1 % en el grupo de 45 a 49 años.

El Anuario de Estadísticas Vitales indica que estos resultados reflejan una estructura de fecundidad con cúspide elongada, característica de poblaciones en transición demográfica.