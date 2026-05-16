Más de 1,500 niñas menores de 15 años dieron a luz en República Dominicana durante el año 2025

Unas 537 niñas con edades entre 12 y 14 años se conviertieron en madres durante el año 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En 2025, la República Dominicana registró 123,759 nacimientos, de los cuales más de 14 mil correspondieron a madres menores de 20 años, persistiendo la maternidad adolescente, aunque con una tendencia gradual a la disminución en los embarazos de niñas menores de 15 años.

Los datos demográficos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran en el "Anuario de estadísticas vitales 2025" que la edad promedio de las madres al momento del parto se situó en 27.59 años, superior a los 27.40 años registrados en 2024, reflejando un leve desplazamiento de la fecundidad hacia edades más avanzadas.

Pese a ello, durante 2025 se contabilizaron 14,198 nacimientos de madres adolescentes. La mayor concentración se produjo en jóvenes de 18 y 19 años, con 7,970 nacimientos, seguidas por las adolescentes de 16 a 17 años, con 4,589 casos. Además, se registraron 1,525 nacimientos en madres de 14 y 15 años y 105 en niñas de 13 años.

La edad media de las madres menores de 20 años fue de 17.47 años, evidenciando que la maternidad adolescente se concentra principalmente en los últimos años de esta etapa.

El informe destaca, no obstante, una reducción sostenida de los nacimientos en menores de 15 años. Mientras en 2013 este grupo representaba el 0.92 % del total de nacimientos, en 2025 descendió a 0.43 %, equivalente a una reducción relativa de 66.87 % en 12 años.

En términos absolutos, los registros pasaron de 1,621 nacimientos en niñas menores de 15 años en 2013 a 537 en 2025.

La estructura general de fecundidad del país continúa concentrándose en mujeres de entre 20 y 34 años, grupo que acumuló el 75.07 % de los nacimientos registrados. Los mayores aportes provinieron de madres de 25 a 29 años, con 27.51 % del total; seguidas por las de 20 a 24 años, con 25.53 %; y las de 30 a 34 años, con 22.04 %.

El 2.36 % de las madres tenían entre 40 a 44 años y el 0.13 % de las madres tenían entre 45 y 49 años.

El mes con más nacimientos

En cuanto al comportamiento mensual, septiembre fue el mes con mayor cantidad de nacimientos, concentrando el 10.06 % del total registrado en 2025. Le siguieron octubre, con 9.67 %, y enero, con 9.62 %. En contraste, diciembre registró la menor proporción de nacimientos, con 6.87 %.

Del total de nacimientos registrados en el país durante 2025, el 50.79 % correspondió a varones y el 49.18 % a hembras, mientras que un 0.03 % fue reportado sin declaración de sexo. El índice de masculinidad se situó en 103.06, dentro de los parámetros demográficos esperados para este indicador.

País de origen

La distribución de los nacimientos registrados en 2025 según nacionalidad de la madre muestra un claro predominio de madres dominicanas, quienes representan el 87.89 % del total, seguidas por madres de nacionalidad haitiana con un 10.83 %, constituyendo el principal grupo extranjero.

Otras nacionalidades presentan una participación reducida, destacándose las madres venezolanas (0.41 %), colombianas (0.08 %), estadounidenses (0.06 %) y de otras nacionalidades (0.30 %), mientras que un 0.44 % no declaró su nacionalidad al momento del registro.

Estado civil

La distribución de los nacimientos registrados en 2025 según estado civil de la madre muestra un predominio de madres que declararon ser solteras, con 105,943 registros (85.60 %), seguidas por aquellas casadas con 17,138 (13.85 %) y un 0.55 % (678 casos) sin declaración.

El mayor porcentaje de madres solteras (28.09 %) se concentra en el grupo de 20 a 24 años, mientras que entre las madres casadas predomina el grupo de 30 a 34 años (36.46 %), y en aquellas sin declaración de estado civil el mayor peso se ubica en el rango de 25 a 29 años (29.65 %).

Estos patrones reflejan comportamientos diferenciados en la ocurrencia de la maternidad, donde las mujeres solteras presentan una mayor concentración de nacimientos en edades más tempranas, particularmente entre los 20 y 29 años (55.36 %).

En tanto, las mujeres casadas tienden a concentrar la fecundidad en edades más avanzadas, con un mayor peso en el tramo de 25 a 34 años (65.31 %).