CMD anuncia paro de 48 horas en el hospital Dr. Teófilo Hernández de El Seibo

Fachada del Hospital Teófilo Hernández, en la provincia El Seibo. ( ARCHIVO/DL )

El Colegio Médico Dominicano (CMD), filial El Seibo, anunció la paralización por 48 horas de las consultas y cirugías electivas en el Hospital Provincial Dr. Teófilo Hernández, durante los días martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026, en demanda de nombramientos urgentes de especialistas y mejoras en las condiciones de los servicios de salud.

La información está contenida en una comunicación dirigida a la dirección del centro hospitalario, al director regional del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Ricardo Romero, así como a las autoridades administrativas del hospital.

Según el documento firmado por la presidenta del CMD en El Seibo, Dra. Mabel Cordones, y la vicepresidenta, Dra. Gianna Volquez, la decisión fue tomada debido al déficit de personal médico y la "estrechez en los días de servicios", situación que —afirman— está afectando el funcionamiento del principal centro de salud de la provincia.

"No más reuniones sin solución"

El gremio médico explicó que exige el nombramiento inmediato de especialistas en áreas como Pediatría, Gineco-Obstetricia y Medicina General, además de cambios de designación para médicos que, según indicó, llevan más de seis años ejerciendo en áreas distintas a las que les corresponden.

"El Colegio Médico Dominicano está dispuesto al diálogo para llegar a soluciones precisas y no más llamadas constantes y reuniones sin solución", expresa la comunicación fechada el 14 de mayo de 2026.

La seccional del CMD advirtió que la medida busca llamar la atención de las autoridades sanitarias ante la falta de respuesta a los reclamos realizados desde hace varios años.

A raíz de la convocatoria gremial, el hospital suspenderá temporalmente las consultas y cirugías electivas durante los dos días del paro, aunque hasta el momento no se ha precisado si los servicios de emergencias y atención crítica continuarán operando con normalidad.

El documento indica, además, que la acción cuenta con el conocimiento de la directiva nacional y regional del Colegio Médico Dominicano.