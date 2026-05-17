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paro nacional de enfermeras
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Gremios de enfermería suspenden paro de este lunes para dialogar con el Gobierno

La asociación de enfermería se reunirá con el presidente Luis Abinader y representantes de Salud Pública

El sector insiste en aumento salarial, mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos pendientes

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    Gremios de enfermería suspenden paro de este lunes para dialogar con el Gobierno
    Aracelis de Salas Alcántara, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, anunció la suspensión del paro convocado para este lunes. (FUENTE EXTERNA)

    Los gremios de enfermería anunciaron este domingo una pausa al paro nacional convocado para este lunes, con el fin de sostener una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, y las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en busca de soluciones a sus demandas de mejoras salariales y otros puntos pendientes.

    La decisión fue tomada por la coordinadora que agrupa a los gremios del sector, con el objetivo de agotar el diálogo antes de retomar las acciones de protesta, señala una nota de prensa.

    "La coordinadora que agrupa los gremios de enfermería espera una respuesta satisfactoria para este sector. De lo contrario, seguiremos con nuestra jornada de lucha", afirmó Aracelis de Salas Alcántara, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería.

    RELACIONADAS

    El sábado, el presidente de la República, Luis Abinader, a través del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, convocó a los gremios de enfermería para el lunes, a la 1:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

    Reclamo de las enfermeras

    Los trabajadores de enfermería mantienen entre sus principales reclamos el ajuste salarial, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno.

    Los gremios informarán los resultados del encuentro y definirán los próximos pasos a seguir.

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