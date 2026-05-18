Empleados de Promese/Cal en Santiago exigen mejoras salariales y otras demandas

Empleados de Promese/Cal se manifiestan en Santiago. Aseguran que reciben salarios que no corresponden con sus funciones. ( FUENTE EXTERNA )

Empleados del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) en Santiago se sumaron este lunes a la paralización nacional en demanda de mejores condiciones laborales, aumento salarial, remozamiento de los establecimientos y mayor abastecimiento de medicamentos esenciales.

Los manifestantes, entre ellos supervisores, farmacéuticos y personal auxiliar, denunciaron que llevan años desempeñando sus funciones sin reajustes salariales, pese al aumento del costo de la vida y las responsabilidades que implica su trabajo.

Zoraida Rodríguez, una de las participantes en la manifestación, explicó que la principal demanda es un incremento salarial para todo el personal.

Asegura que los colaboradores de la entidad reciben salarios que no corresponden con sus funciones.

Rodríguez también denunció el deterioro físico de muchas farmacias y la falta de personal en distintos puntos del país, situación que, según dijo, afecta la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Impacto de la protesta en las farmacias del pueblo

Durante la manifestación, los empleados informaron que las farmacias del pueblo a nivel nacional se mantienen paralizadas como parte de la jornada de protesta. En el caso de Santiago, aseguraron que las más de 60 farmacias distribuidas en las cinco zonas de la provincia se sumaron al paro.

Alondra Reyes, otra de las participantes, sostuvo que algunos empleados tienen entre 11 y 15 años recibiendo el mismo salario.

De su lado, Elizabeth Rodríguez, farmacéutica de una de las farmacias del pueblo, indicó que actualmente devengan salarios de unos 33 mil pesos mensuales, por lo que están solicitando un reajuste de un 25 %.

"Es un salario muy por debajo de lo que debe ganar un profesional, especialmente con el costo actual de la canasta familiar", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-165032-f028b096.jpeg Manifestantes durante protestas por mejoras salariales. (FUENTE EXTERNA.)

Los manifestantes también denunciaron la falta de medicamentos esenciales en múltiples establecimientos y la escasez de personal en varias zonas, lo que obliga en algunos casos a operar con una sola persona por farmacia.