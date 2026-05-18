Personal de las Farmacias del Pueblo realiza paro y exige aumento salarial en Promese/Cal

Yagreysy Pérez habló en nombre de los farmacéuticos que laboran en las Farmacias del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

Los auxiliares, supervisores y profesionales farmacéuticos del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) realizaron este lunes un paro nacional en la sede de la institución y en las Farmacias del Pueblo de todo el país, en demanda de mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

La presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana, Yagreysy Pérez, aseguró que la protesta, que fue levantada al mediodía, responde a años de reclamos sin respuesta por parte de las autoridades.

"Estamos iniciando un paro nacional en la sede de Promese/CAL y a nivel nacional en todas las Farmacias del Pueblo. ¿Por qué? Porque demandamos condiciones laborales justas", expresó Pérez, al tiempo que hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a la dirección de Promese/CAL para que escuchen las demandas del sector.

La dirigente gremial afirmó que los farmacéuticos supervisores tienen más de 15 años laborando con salarios de 26 mil pesos, pese al aumento del costo de vida y de las responsabilidades que asumen dentro del sistema.

"El sector profesional farmacéutico de Promese/CAL demanda un aumento salarial urgente a nivel general de todos esos profesionales, pero con especial atención a aquellos profesionales supervisores que tienen más de 15 años laborando bajo el mismo sueldo de 26 mil pesos", sostuvo.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la jornada de protesta convocada por la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), junto a distintos gremios del sector salud, quienes reclaman respuestas a demandas que aseguran han sido planteadas durante los últimos seis años.

Entre las organizaciones que participan en la protesta figuran la Asociación de Psicólogos de la Salud, la Asociación Nacional de Bioanalistas del Seguro Nacional de Salud (SNS), la Asociación Nacional de Tecnólogos y Técnicos Radiólogos y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Salud, entre otros gremios.

Deuda social pendiente

En un comunicado, las organizaciones afirmaron que las reivindicaciones "constituyen una deuda social pendiente con miles de profesionales y trabajadores de la salud que sostienen diariamente servicios esenciales a favor de la población dominicana".

Los gremios demandan incentivos por tiempo de servicio y distancia, reclasificación de puestos, pensiones con el 100 % del salario e incentivos, regularización del personal contratado y temporero, nuevos nombramientos, suministro oportuno de insumos y aumentos salariales para pensionados y jubilados.

Asimismo, denunciaron que en Promese/Cal se han producido suspensiones, fallecimientos y pensiones de empleados sin que las vacantes hayan sido cubiertas, lo que, aseguran, ha agravado la sobrecarga laboral del personal restante.

Las organizaciones reiteraron que su intención no es mantener protestas permanentes, sino lograr condiciones de estabilidad, respeto institucional y bienestar para los trabajadores del sector salud.

Principales demandas Incentivos por tiempo de servicio y distancia. Cambio de designación y reclasificación de puestos. Pensión digna con el 100 % del salario, incluyendo incentivos. Regularizacion del personal contratado y temporero, quienes tienen más de cinco años dando el servicio. Nombramiento de personal, para reducir la precarización laboral y fortalecer la estabilidad del sistema. Suministro oportuno de insumos esenciales y fortalecimiento de la humanización de los servicios de salud, como condición indispensable para una atención digna y segura. Aumento salarial al personal pensionado y jubilado. Seguro médico digno para los pensionados. En otras demandas que cada profesional tiene de manera particular.

