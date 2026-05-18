El Gobierno acoge las exigencias del sector enfermería y queda levantado el paro nacional

Representantes de los gremios de enfermería ofrecieron declaraciones a la prensa tras salir de la reunión con el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Tras más de seis años de lucha y de acuerdos sin aplicación desde 2023, el Gobierno dominicano acogió las exigencias planteadas por los gremios de enfermería durante una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional este lunes.

A raíz de la decisión, los principales representantes del sector informaron el levantamiento del paro nacional de 48 horas pautado para iniciar mañana.

A su salida del Palacio Nacional, dirigentes sindicales explicaron que todas sus demandas fueron acogidas y que comenzarán a implementarse a partir de agosto.

Demandas del sector

Los gremios de enfermería reclamaban la aplicación de incentivos por tiempo en servicio y distancia, cambios de asignación, el nombramiento de personal de enfermería en sus diferentes niveles y pensiones.

Los voceros saludaron la decisión y expresaron que se trata de una victoria para más de 21,000 profesionales del sector.