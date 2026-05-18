Víctor Atallah propone mayor cooperación global para garantizar la salud

El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, al asumir la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. ( FUENTE EXTERNA )

"La salud no puede seguir siendo una incertidumbre ni un privilegio. Debe convertirse en una garantía", aseguró este lunes el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, al asumir la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

En su primera intervención como titular del órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Atallah aseguró que está convencido de que la salud sigue siendo uno de los mayores instrumentos de paz, equidad y dignidad humana que posee la comunidad internacional.

En este sentido, el funcionario indicó que la salud global no avanza desde la fragmentación, sino desde la cooperación, la equidad, la responsabilidad compartida y el compromiso común de proteger la vida y la dignidad humana.

"Permítame comenzar recordando por qué estamos aquí. En algún lugar del mundo una madre sostiene a su hijo con fiebre sin saber si tendrá acceso a un diagnóstico, a un tratamiento o a una oportunidad. Esa escena no tiene país, no tiene idioma", expresó Atallah.

Señaló que la salud no puede seguir siendo una incertidumbre ni un privilegio, sino que debe convertirse en una garantía.

Manifestó que ejerce esta presidencia con espíritu de consenso, cercanía y responsabilidad compartida, convencido de que la salud sigue siendo uno de los grandes espacios capaces de unir a la humanidad y transformar decisiones en acciones que protejan vidas.

"Asumo esta presidencia con profundo sentido de responsabilidad histórica y con la convicción de que la salud sigue siendo uno de los mayores instrumentos de paz, equidad y dignidad humana", Víctor Atallah, presidente de la Asamblea Mundial de la Salud #WHA pic.twitter.com/WV3RpC608W — Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) May 18, 2026

Priorizar la salud mental

El ministro hizo un llamado a la comunidad internacional a priorizar la salud mental, fortalecer al personal sanitario y avanzar hacia un acceso más equitativo a tratamientos y medicamentos.

Dedicó una parte importante de su intervención al rol del talento humano en salud, destacando el trabajo de médicos, enfermeras, técnicos, investigadores y personal de apoyo como el verdadero corazón de los sistemas sanitarios.

"Nuestros trabajadores de salud han sostenido nuestros sistemas en pandemias, emergencias y territorios vulnerables, a un bajo presión, con resiliencia y compromiso humano", señaló.

Atallah reconoció el valor de la innovación farmacéutica, pero advirtió que prácticamente todos los países enfrentan dificultades crecientes para sostener financieramente tratamientos cada vez más avanzados y costosos.

Propuesta de la plataforma Global Health Action

Propuso impulsar una conversación global orientada a construir consensos entre gobiernos, industria farmacéutica, organismos multilaterales, aseguradores y pacientes para avanzar hacia modelos más solidarios, sostenibles y accesibles.

Durante su discurso, también llamó a acelerar respuestas coordinadas frente a los desafíos sanitarios globales y presentó la propuesta de creación de la GHAP (Global Health Action Platform), una plataforma orientada a conectar conocimiento, financiamiento, capacidades técnicas e inventarios para agilizar soluciones compartidas en salud global.