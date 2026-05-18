República Dominicana asume presidencia de Asamblea Mundial de la Salud

El ministro de Salud, Víctor Atallah. ( ARCHIVO )

La República Dominicana asume desde este lunes la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, luego de que el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, fuera escogido por unanimidad para dirigir el organismo en la sesión celebrada este lunes en Ginebra.

La designación coloca al país al frente del principal órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde donde se debaten y coordinan políticas sanitarias globales junto a los Estados miembros.

Durante la apertura de la asamblea fueron agotados los primeros puntos de agenda, incluyendo el establecimiento de la Comisión de Credenciales y la elección del presidente de la Asamblea que integrarán la Mesa Directiva para el nuevo período.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-82022-am-bb0c5c4f.jpeg El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante su participación en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra. (FUENTE EXTERNA)

Desafíos

La elección de Atallah ocurre en un escenario internacional marcado por desafíos relacionados con el financiamiento de los sistemas sanitarios, la prevención de enfermedades y el acceso equitativo a servicios de salud.

Con esta designación, la República Dominicana fortalece su posicionamiento internacional en materia de salud y consolida su participación activa en los principales espacios multilaterales de toma de decisiones.