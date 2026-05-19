La OMS advierte que el mundo está menos preparado para otra pandemia

Un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial, organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que la desconfianza entre países, la fragmentación geopolítica y la falta de inversión están debilitando la preparación global ante futuras pandemias, lo que podría derivar en una crisis sanitaria aún más grave que la del Covid-19.

El documento, titulado "Un mundo al borde del abismo: prioridades para un futuro resiliente frente a las pandemias", señala que el mundo no solo no ha mejorado su capacidad de respuesta desde crisis como el ébola en 2014 o el Covid-19, sino que, en varios aspectos, ha retrocedido.

Según el informe, los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez más frecuentes y con impactos más severos, en momentos en los que la capacidad de recuperación de los sistemas de salud y de las sociedades se debilita.

"El mundo está al borde de daños aún mayores", advierte el documento, que analiza la evolución de las principales emergencias sanitarias de la última década, incluyendo el ébola, el COVID-19 y el Mpox (viruela símica).

Uno de los puntos más críticos señalados es la inequidad en el acceso a herramientas médicas. El informe destaca que las vacunas contra el mpox tardaron cerca de dos años en llegar a países de bajos ingresos, un retraso incluso mayor al registrado durante la pandemia de COVID-19.

El estudio también advierte sobre el impacto político y social de estas crisis sanitarias, señalando que han erosionado la confianza en los gobiernos, debilitado instituciones científicas y profundizado la polarización en diversas sociedades.

"El mundo no carece de soluciones, pero sin confianza y equidad, esas soluciones no llegarán a quienes más las necesitan", afirmó Kolinda Grabar-Kitarovic, copresidenta del organismo.

Prioridades urgentes

El informe propone tres acciones clave para fortalecer la preparación global ante futuras pandemias: establecer un sistema independiente de monitoreo de riesgos pandémicos, garantizar el acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos mediante un acuerdo internacional sobre pandemias, y asegurar financiamiento sostenible para la prevención y respuesta temprana.

"La preparación no es solo un desafío técnico, sino una prueba de liderazgo político", señaló Joy Phumaphi, también copresidenta del organismo.

El informe fue presentado en el marco de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, presidida por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en representación de la República Dominicana.