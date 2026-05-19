Profamilia: reducción del embarazo adolescente ha sido "mucho más lenta de lo deseado"

De acuerdo con la ONE, en el año 2025, en el país se registraron 537 madres con edades entre 12 y 14 años. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque el embarazo adolescente muestra una tendencia gradual a la disminución en República Dominicana, la problemática persiste entre las menores de edad más vulnerables.

En 2025, unas 537 niñas entre 12 y 14 años se convirtieron en madres, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Ante este panorama, la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia), Magaly Caram, afirmó que la reducción del embarazo adolescente no es un fenómeno reciente, sino una tendencia que se ha venido observando lentamente durante los últimos años, aunque "mucho más lenta de lo deseado".

Caram explicó que la organización ha realizado más de siete investigaciones sobre el tema en los últimos 15 años, en las que han identificado una reducción progresiva de los embarazos en adolescentes, especialmente en menores entre 12 y 14 años.

"Es una aspiración institucional el que disminuya el embarazo en adolescentes, especialmente en esa edad, 12 y 14 años, que son edades en que la niña, la preadolescente, debe estar todavía en una fase diferente a estar teniendo hijos y estar teniendo relaciones sexuales", expresó.

Sin embargo, sostuvo que actualmente no existen estudios concluyentes que permitan determinar con certeza cuáles factores han provocado esa reducción.

La ejecutiva señaló que se requiere una investigación más profunda para determinar el impacto de variables como la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, las políticas públicas o los cambios culturales entre los jóvenes.

También consideró necesario revisar y depurar aún más las estadísticas oficiales sobre nacimientos y embarazos adolescentes.

"Ahí habría primero que pulir y verificar si los datos que están enviando realmente responden a la realidad", manifestó.

Ley contra el matrimonio infantil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/06032026-entrevista-profamilia-2-138e6b54.jpg Magaly Caram, directora de Profamilia. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Entre los factores que podrían estar incidiendo en la disminución de embarazos tempranos, Caram mencionó la prohibición del matrimonio infantil en el país, tema que, según dijo, ha comenzado a generar mayor conciencia social.

"La ley de matrimonio infantil es un tema nuevo relativamente y es probable que eso esté incidiendo en esta disminución", sostuvo.

Para la directora de Profamilia, las uniones entre adultos y adolescentes constituyen situaciones de violencia y abuso.

"Para nosotros el matrimonio infantil no es tal, es realmente una relación de abuso, porque generalmente el hombre es de mucho mayor edad que la adolescente", afirmó.

Acceso a anticonceptivos

Sobre el acceso de adolescentes a métodos anticonceptivos, Caram entiende que primero debe promoverse la educación sobre el respeto y valoración del cuerpo, así como la postergación de las relaciones sexuales hasta alcanzar mayor madurez emocional y responsabilidad.

No obstante, consideró que, si esas recomendaciones no se cumplen, debe garantizarse el acceso a anticonceptivos para evitar embarazos tempranos.





"Yo le recomendaría y le facilitaría el uso de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo a edad temprana que va a romper su proyecto de vida", dijo.

La representante de Profamilia lamentó que muchas adolescentes deban asumir la maternidad cuando todavía deberían estar enfocadas en su formación y desarrollo personal.

"Tenemos la situación de que están niñas cuidando niñas" Magaly Caram Directora de Profamilia “

Caram insistió en que la problemática debe ser abordada de manera integral desde el Estado, con políticas públicas enfocadas en educación sexual, prevención, protección de derechos y acceso a servicios de salud para adolescentes.

"Yo creo que se está creando conciencia en el país de que el embarazo a edad temprana es un problema. El embarazo en adolescentes es un tema de políticas públicas", concluyó.