Neumóloga advierte que el COVID-19 sigue circulando activamente en el país desde abril

La doctora Evangelina Soler llama a no tratar las afecciones virales como "una gripe más", ya que podría tratarse de COVID-19. ( FUENTE EXTERNA )

La neumóloga Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, alertó sobre un aumento de casos de COVID-19 en el país y llamó a la población, especialmente a los grupos vulnerables, a retomar las medidas de prevención para evitar complicaciones graves e incluso muertes.

"Señores, anda Covid de nuevo. Así que todas esas personas que ustedes están viendo por ahí con esa gripe mala, eso es Covid", expresó la especialista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/evangelina-soler-1-1b032bb2.png La doctora Evangelina Soler. (FUENTE EXTERNA)

En el más reciente boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública certifica la circulación del virus a partir de la semana 17, período comprendido del 26 de abril al 2 de mayo. Además de Sars-COV-2, las autoridades confirman la presencia de metapneumovirus, virus sincitial respiratorio, adenovirus y parainfluenza.

El boletín resalta que, desde 2025, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y COVID-19 "se han mantenido en niveles variables, sin aumento de la severidad, aunque con riesgo de incrementos simultáneos que podrían impactar la demanda de servicios de salud, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica integrada y la preparación de los sistemas sanitarios".

¿Quiénes están en riesgo?

Soler advirtió que, contrario a la percepción de algunas personas de que el virus "es una gripe más", la enfermedad continúa representando un peligro para quienes tienen factores de riesgo.

Indicó que los mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades renales, cardiovasculares, obesidad u otras condiciones debilitantes tienen mayor probabilidad de desarrollar cuadros severos.

La doctora destacó que en estos pacientes los cuadros pueden complicarse "igualito que en aquellos momentos", cuando estaba la pandemia.





La especialista explicó que esto se debe a que cada infección por COVID-19, influenza u otros virus respiratorios provoca procesos inflamatorios en el organismo que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones en distintos órganos.

Recomendaciones

Ante esta situación, Soler recomendó el uso de mascarillas en centros de salud y lugares concurridos para quienes tienen factores de riesgo, además del lavado frecuente y adecuado de las manos.

"A cuidarse, mi gente, a cuidarse", fue el llamado final de la neumóloga.