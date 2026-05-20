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Amnistía Internacional
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VIDEO | El CMD rechaza críticas de Amnistía Internacional sobre trato a inmigrantes haitianos en hospitales

Luis Peña Núñez criticó que la ONG no exige a los organismos internacionales mayor apoyo para mejorar el sistema de salud dominicano

  • Claudia Fernández - Twitter

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, rechazó las declaraciones de Amnistía Internacional sobre el trato a los inmigrantes haitianos en República Dominicana y defendió las medidas de control migratorio, alegando que el país enfrenta una fuerte presión económica y hospitalaria producto de la migración irregular.

El dirigente médico sostuvo que la organización internacional "habla de racismo" y formula acusaciones contra el país, pero no exige a los organismos internacionales mayor apoyo para la nación dominicana ni mejores condiciones para el sistema de salud.

"Amnistía no le dice a los organismos internacionales que hay que mandar ayuda a la República Dominicana. No presiona para que haya mejores condiciones para los hospitales, donde la migración se lleva gran parte", expresó.

Aseguró que, desde el punto de vista médico, los profesionales de la salud atienden a todas las personas sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, aunque advirtió que la migración haitiana "desbordada y desproporcionada" debe tener límites.

"Nosotros como médicos, como Colegio Médico, nuestra visión es atender la salud independientemente de quien vaya. Ahora, cuando tú ves que la migración no se controla, que entran inmigrantes haitianos por todas las vías de forma desbordada, pues tiene que tener un límite", manifestó.

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El presidente del CMD afirmó que su postura no responde a la defensa de ningún gobierno, sino a la "soberanía del país", y comparó la situación con las restricciones migratorias que enfrentan los dominicanos para entrar a otras naciones.

"Vamos a pedirle a Amnistía Internacional que permita que los dominicanos vayan a Italia, Francia, España o Estados Unidos sin visa y entren como Pedro por su casa", dijo.

Asimismo, denunció la existencia de mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas, las cuales, según indicó, cobran dinero a ciudadanos haitianos para introducirlos al país y luego abandonarlos, generando además actos de corrupción.

El dirigente gremial deploró las "acusaciones malfundadas" de Amnistía Internacional contra República Dominicana y defendió el trato que reciben los haitianos en los centros de salud dominicanos.

"Nosotros los médicos somos los que mejor tratamos a los inmigrantes haitianos", afirmó.

No obstante, reconoció que pueden producirse situaciones aisladas, aunque insistió en que eso ocurre "en todos los estados de cualquier país".

Miedo a las deportaciones

El pasado lunes, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de República Dominicana "separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio", en una nueva crítica a un protocolo local que vincula el uso de servicios sanitarios por parte de haitianos indocumentados con la deportación.

Para la ONG, "resulta gravemente contradictorio" que el país presida la Asamblea Mundial de la Salud "mientras pone en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, perpetuando prácticas que pueden disuadirles de acudir a hospitales por temor a ser deportados a Haití".

  • En 2025, la República Dominicana deportó a 370,000 haitianos, un 37.4 % más que en 2024, de acuerdo con cifras oficiales.

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Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.