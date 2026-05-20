Víctor Atallah: "La salud no puede seguir siendo una incertidumbre ni un privilegio"

El ministro Víctor Atallah durante su discurso en Ginebra al asumir la pridencia de la Asamblea Mundial de Salud. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo que la salud "no puede seguir siendo una incertidumbre ni un privilegio", sino convertirse en una garantía universal.

Tras asumir el pasado lunes la presidencia de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, el funcionario afirmó que "la salud global no avanza desde la fragmentación", sino desde "la cooperación, la equidad, la responsabilidad compartida y el compromiso común de proteger la vida y la dignidad humana".

"En algún lugar del mundo una madre sostiene a su hijo con fiebre, sin saber si tendrá acceso a un diagnóstico, a un tratamiento o a una oportunidad. Esa escena no tiene país, no tiene idioma, pero sí encierra una verdad universal", expresó.

El funcionario aseguró que la meta es colocar la salud como una prioridad nacional, con una visión clara: mejorar la calidad de vida y aumentar la esperanza de vida de la población dominicana.

Atallah advirtió que, pese a los avances científicos y tecnológicos, millones de personas continúan sin acceso a servicios básicos de salud, lo que obliga a replantear las prioridades de los sistemas sanitarios globales.

Salud mental "ya no puede seguir postergándose"

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la salud mental, tema que definió como uno de los grandes desafíos invisibilizados durante décadas.

"No hay salud sin salud mental", afirmó en español e inglés, al insistir en que los problemas de salud mental impactan "las sociedades, juventudes y el futuro".

Atallah pidió integrar plenamente la salud mental a la atención primaria, la cobertura universal y las políticas públicas, además de erradicar el estigma alrededor de quienes buscan ayuda psicológica o psiquiátrica.





"Su abordaje ya no puede seguir y postergándose, no abordarla integralmente compromete el bienestar, la estabilidad social y el futuro de millones de personas", puntualizó.

Obesidad y enfermedades crónicas

El funcionario también alertó sobre el crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad y la malnutrición, fenómenos que, según dijo, están redefiniendo los sistemas de salud en todo el mundo.

"La obesidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo", indicó.

Sostuvo que el problema no se resolverá únicamente desde hospitales, sino mediante prevención, educación y promoción de estilos de vida saludables desde las comunidades.

Medicamentos innovadores y sostenibilidad financiera

Otro de los temas abordados fue el costo de los tratamientos innovadores para enfermedades como el cáncer y patologías raras.

Atallah señaló que los sistemas sanitarios enfrentan una presión creciente debido al alto precio de medicamentos desarrollados tras años de investigación científica.

Ante este escenario, propuso abrir una "conversación global sobre sostenibilidad farmacéutica" que involucre a gobiernos, industria farmacéutica, organismos multilaterales, aseguradoras y pacientes.

"Necesitamos avanzar hacia modelos más inteligentes, más solidarios y colaborativos para construir un nuevo equilibrio entre innovación, acceso y sostenibilidad financiera", afirmó.

También defendió el fortalecimiento de mecanismos regulatorios y el uso de biosimilares con respaldo científico para ampliar el acceso a tratamientos.

Tecnología y brecha digital

En otro tramo de su discurso, el ministro destacó el papel de la inteligencia artificial, la digitalización y la telemedicina en la transformación de la salud global, aunque advirtió sobre el riesgo de ampliar las desigualdades.

"Una brecha digital en salud no es solo una brecha tecnológica, es una brecha de acceso, de oportunidad y muchas veces de vida", expresó.

Atallah dedicó parte de su intervención al personal de salud, al que describió como "el corazón del sistema".

"Médicos, enfermeras, técnicos, promotores, investigadores y personal de apoyo representan mucho más que una fuerza laboral. Representan la confianza de las personas", afirmó.

Indicó que estos trabajadores sostuvieron los sistemas sanitarios durante pandemias y emergencias, por lo que reclamó mayor protección, bienestar y formación continua.

República Dominicana como ejemplo

El ministro aprovechó el escenario internacional para destacar algunas iniciativas implementadas en República Dominicana bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

Mencionó que el país fue el primero de las Américas en firmar la alianza por la Atención Primaria de Salud impulsada junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud.

Asimismo, afirmó que República Dominicana se ha convertido en referente regional en control de hipertensión mediante el programa Hearts, reconocimiento que, según indicó, fue respaldado por la World Hypertension League con un premio de excelencia global en 2025.

Al concluir su discurso, Atallah insistió en que "la salud global no se mide en documentos, se mide en vidas".

"Más allá de las diferencias, la salud es compartida y la responsabilidad también", concluyó.