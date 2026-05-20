Ministro de Salud, Víctor Atallah, y su homólogo de Brasil firman memorando de cooperación sanitaria

De derecha a izquierda: los ministros de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, y Víctor Atallah, de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Salud, Víctor Atallah, firmó este miércoles con su homólogo de Brasil, Alexandre Padilha, un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia sanitaria entre los dos países, durante la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud.

Atallah indicó, en una publicación en su cuenta de Instagram, que el acuerdo permitirá que República Dominicana continúe avanzando en el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

Señaló que el memorando gestionará mejoras en atención primaria, vacunación, acceso a medicamentos de alto costo, salud digital, innovación tecnológica, investigación conjunta y fortalecimiento del talento humano en salud.

Asimismo, sostuvo que con la iniciativa impulsarán acciones coordinadas frente a emergencias sanitarias, enfermedades tropicales, salud materno-neonatal y los desafíos que representa el cambio climático para los sistemas de salud.

Reacciones y compromisos

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Salud, el acuerdo, firmado por Atallah y Padilha, contó con la participación del embajador Iván Ogando, representante permanente de República Dominicana ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, junto a miembros de ambas delegaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-184925-1-e50b0482.jpeg Los ministros Víctor Atallah y Alexandre Padilha durante firma de acuerdo en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto, realizado en la sede del Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, las autoridades destacaron que la firma del memorando representa un importante paso para consolidar alianzas estratégicas entre países del sur global, promoviendo la cooperación solidaria, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de sistemas de salud más resilientes, inclusivos y centrados en las personas.

Atallah, quien también es presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, valoró la disposición y apertura del Gobierno de Brasil durante todo el proceso de diálogo y negociación, resaltando que este acuerdo refleja la confianza mutua y el compromiso de ambas naciones con la cooperación internacional en salud pública.

Los ministros de Salud de ambas naciones reafirmaron la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y hermandad entre República Dominicana y la República Federativa de Brasil, en beneficio de sus poblaciones.

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