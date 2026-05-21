Portando pancartas con mensajes como "Somos magos de la economía"; "El personal administrativo también es salud" y "Aumento del salario mínimo a RD$20,000", empleados administrativos del sector salud realizaron un plantón frente a las oficinas del Servicio Nacional de Salud (SNS) para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

Durante la protesta, los manifestantes también corearon consignas como "Landrón, con diez mil pesos no se compra molondrón" y "No queremos puestos, queremos el aumento", en reclamo de respuestas concretas de las autoridades.

La dirigente gremial Albania Vizcaíno, representante de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra) afirmó que, aunque el Gobierno ha aplicado aumentos salariales al personal médico y de enfermería, el área administrativa continúa siendo excluida.

"Lo felicitamos con los aumentos salariales que ha tenido con las batas blancas, pero ya está bueno que tome en cuenta el sector administrativo de la salud", expresó.

Vizcaíno sostuvo que el funcionamiento de los hospitales depende también del personal de apoyo, incluyendo conserjería, seguridad, secretarias y archivo.





"Sin el administrativo de la salud, lamentablemente, un hospital no funciona por ningún lado", señaló.

Indicó que las labores hospitalarias comienzan desde las primeras horas de la mañana gracias al trabajo del personal de apoyo que prepara los centros antes de la llegada de pacientes y médicos.

Salarios de 10,000 pesos

Por su parte, Elizabeth Montilla, a nombre de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (Antrasalud), criticó las visitas realizadas por las autoridades a hospitales y denunció los bajos salarios que reciben los trabajadores administrativos.

"La persona que lo recibe cuando él llega al hospital, y limpia para que él llegue, y hagan la foto y lo graben, ese personal está ganando diez mil pesos y menos", manifestó, en referencia a las visitas a hospitales que realiza el director del SNS, Julio Landrón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-34718-pm-54b36e19.jpeg El personal administrativo exige al menos un pago de RD$20,000. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Montilla calificó como un abuso que continúen aplicándose incentivos y mejoras laborales sin incluir al personal administrativo.

"Ya basta. Ya va más de 10 años que el personal administrativo de salud no recibe aumento. No queremos más cuentos, lo que queremos son soluciones", afirmó.

Los gremios convocantes del plantón fueron la Federación Nacional de Trabajadores y Pensionados de la Salud (Fenatrasal), la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (Antrasalud), la Confederación Nacional de Trabajadores del Estado (Conate), la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Técnicos de la Salud (Sinatesa).

Asimismo, advirtieron que continuarán las protestas y acciones de lucha hasta obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades.

Respuesta del SNS

Tras un conversatorio que se extendió por más de una hora, el Servicio Nacional de Salud se comprometió a tramitar el aumento salarial ante el Ministerio de Administración Pública (MAP).

"No tenemos con exactitud cuál va a ser la aprobación del MAP, pero eso ya se comenzó y a partir del próximo lunes comienza el proceso de reclasificación", aseguraron los gremialistas.

Otro punto tratado fueron los incentivos por antigüedad en el servicio. Gremialistas y autoridades de salud coordinaron una nueva reunión dentro de 15 días para tratar otros temas pendientes como las pensiones y la carga horaria de los colaboradores.

El director del SNS, Julio Landrón, no estuvo presente en el diálogo.